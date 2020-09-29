От комбинаций с декольте до денима: эволюция стиля «отчаянной домохозяйки» Марсии Кросс
Фото: GettyImages
2004 – 2006 гг.
Фото: GettyImages
Силуэтные платья, декорированные вышивками, на Кросс можно было увидеть часто. Некоторые из них напоминают настоящие гобелены — с блеском золота и бронзы, замиксованные с объемными шубами и шпильками запредельной высоты. К лицу актрисе абсолютно все: и вариации на тему готики в роскошном бархате, и барочные мотивы, и лаконичные наряды с нежными растительными паттернами на шелке. В 2006 году Марсия умиляла поклонников «беременными» выходами, дефилируя на дерзких каблуках, а уже в 2007-м стала мамой близнецов.
2007 – 2010 гг.
Фото: GettyImages
«Отчаянная домохозяйка» делает ставку на ультраяркую, почти наэлектризованную фуксию, и не проигрывает. Своим появлением в облегающем шелковом платье с драпировками на одной из калифорнийских вечеринок в 2011 году Кросс произвела фурор. А закрепила вау-эффект с помощью клатча, усыпанного сотнями мерцающих камней, и любимыми босоножками цвета металлик. Глянцевые текстуры и акцентные оттенки актриса не спускает из-под прицела, обрамляя ими консервативный черный и классические силуэты.
2011 – 2015 гг.
Фото: GettyImages
Редкие выходы в свет сопровождаются максимальным блеском. Звезда экспериментирует с сочными оттенками, бархатом, мерцающими пайетками. На вечеринке в честь окончания съемок последнего сезона «Отчаянных домохозяек» в 2011-м Марсия появилась в строгом костюме с брюками-клеш и приталенным жакетом с шелковыми лацканами. Зарифмована соблазнительная двойка была с крайне скромным верхом — молочно-белой шелковой блузкой с завязкой-галстуком. В этом же году актриса удивила поклонников на церемонии вручения CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, решив сиять, причем в буквальном смысле. Кросс кокетливо дефилировала комбинезоне с деркзим декольте и клешами, который в паре с серебристыми туфлями создал эффект бесконечно длинных ног.
2016 – 2019 гг.
Фото: Globallook
Этот период стал не самым удачным в жизни актрисы. В 2017 году у Марсии диагностировали онкологическое заболевание, с которым она боролась в течение года. После звезда поделилась своей историей с поклонниками и смело показала «честные» фото без своей знаменитой огненной шевелюры. Оправившись от недуга, Кросс вновь радует яркими образами. Одно можно сказать точно: за последние 20 лет актриса практически не изменилась. В доказательство — снимок, сделанный в сентябре 2019 года на фестивале в Беверли-Хиллз: мерцающее платье цвета Барби, кофейные лодочки на шпильках и счастливая улыбка на лице. Сейчас актрисе 48 лет, она редко появляется на публике и практически не ведет свой блог в Instagram с армией поклонников в не одну сотню тысяч.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Евы Лонгории, коллеги Марсии Кросс по съемочной площадке. Подробнее о перевоплощении из соблазнительной дивы в заботливую маму и домохозяйку читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!