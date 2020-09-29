От комбинаций с декольте до денима: эволюция стиля «отчаянной домохозяйки» Марсии Кросс

Этот период стал не самым удачным в жизни актрисы. В 2017 году у Марсии диагностировали онкологическое заболевание, с которым она боролась в течение года. После звезда поделилась своей историей с поклонниками и смело показала «честные» фото без своей знаменитой огненной шевелюры. Оправившись от недуга, Кросс вновь радует яркими образами. Одно можно сказать точно: за последние 20 лет актриса практически не изменилась. В доказательство — снимок, сделанный в сентябре 2019 года на фестивале в Беверли-Хиллз: мерцающее платье цвета Барби, кофейные лодочки на шпильках и счастливая улыбка на лице. Сейчас актрисе 48 лет, она редко появляется на публике и практически не ведет свой блог в Instagram с армией поклонников в не одну сотню тысяч.