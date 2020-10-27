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От строгих форм до авангарда: эволюция стиля Джулианны Мур

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2000 г.

Фото: Dpa

Американка Джулианна Мур способна не только покорять сердца, но и вершить судьбы трендов. За годы своего карьерного пути актриса примеряла десятки амплуа — и в каждом была органична. Звезда играла в фильмах, собиравших миллионы долларов, получала премии Каннского, Берлинского, Венецианского фестивалей, после чего смело перевоплощалась в героинь малобюджетных артхаусных постановок. Мур полна контрастов: скромная девушка с веснушками со временем переросла в истинную соблазнительницу и эталонную модницу, которая повлияла на стиль не одного поколения фэшионисток. А кроме того — вдохновляла культовых дизайнеров, в авангарде которых — Карл Лагерфельд и Том Форд. Рассказываем, как изменился стиль актрисы за последние 20 лет.

2000-2005 гг.

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2000 г.

Фото: GettyImages

Двухтысячные смело можно назвать десятилетием эклектики и китча. В стремительно появляющихся и бунтующих трендах Джулианна не теряла саму себя. Идеальная экипировка для красной дорожки — эффектное миди-платье или брюки-палаццо со шпильками невообразимой высоты. Однако чего звезда кино точно никогда не боялась, так это экстремально глубоких декольте, которые порой доходили до середины талии. Дерзкие вырезы актриса будто использовала, чтобы подавить стеснительную натуру внутри себя — ту самую, которая некогда опечатывала любые проявления сексуальности клеймом «слишком». Мур умело транслировала свою соблазнительность и, делая ставку на лаконичные формы, никогда не проигрывала.

2006-2011 гг.

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2006 г.

Фото: Eastnews

Образ рыжеволосой бестии Джулианна Мур подчеркивала любимым дуэтом цветов — гранатовым красным (и вариациями на эту тему) и классическим черным. Актриса всегда знала: этот ход точно сработает. Здесь были силуэтные наряды с прозрачными деталями, струящиеся макси без бретелей и платья на одно плечо, забирающие львиную долю внимания поклонников и папарацци. Главное в стиле актрисы — не привязываться к тенденциям, а ловко балансировать между тем, что смотрится эффектно, дает ощущение комфорта и гармонии.

2012-2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Период ярких и успешных экспериментов с цветами, в котором Мур то и дело ставит на изумрудный зеленый, огненно-красный и канареечный желтый, демонстрирующий идеальную совместимость с рыжими локонами актрисы. Звезда одинаково прекрасна и в строгих брючных двойках, и в кутюрных платьях, некоторые из которых специально для нее создавал Карл Лагерфельд. В арсенале Джулианны часто мелькают сложносочиненные наряды, построенные на игре контрастов. Один из самых запоминающихся образов — тот, в котором актриса вышла за долгожданным «Оскаром» в 2015 году: полупрозрачное макси-платье без бретелей в жемчужно-белом оттенке. От Chanel, разумеется.

2016-2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

В стиле Мур появляются авангардные мотивы, и актриса смело идет на перемены. Из-под мягких огненно-рыжих локонов выглядывают бриллианты самых суровых размеров, а декольте часто достигает отметки «максимум». На вооружении Джулианны — асимметричные вырезы и наряды, подчеркивающие изгибы фигуры. Чего стоит одно появление на премьере фильма «Kingsman: Золотое кольцо» в сентябре 2017-го, когда звезда произвела фурор в силуэтном платье цвета металлик из мерцающих частиц, сложенных в стилизованную кольчугу!

2019-2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Уже в декабре Джулианна Мур отметит 60-летний юбилей, и в это действительно трудно поверить: актриса сияет на светских мероприятиях и буквально взрывает светские хроники! Так, в январе 2019-го звезда пришла на премьеру «После свадьбы» (где исполнила одну из главных роле) и покорила публику эффектным брючным костюмом с карикатурно объемными рукавами. А на мероприятие по случаю спецпоказа фильма «Глория Белл» в марте 2019-го звезда вышла в платье «преувеличенного» силуэта из пышных полихромных перьев. Что ж, браво, Джулианна!

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Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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