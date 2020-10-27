От строгих форм до авангарда: эволюция стиля Джулианны Мур

Уже в декабре Джулианна Мур отметит 60-летний юбилей, и в это действительно трудно поверить: актриса сияет на светских мероприятиях и буквально взрывает светские хроники! Так, в январе 2019-го звезда пришла на премьеру «После свадьбы» (где исполнила одну из главных роле) и покорила публику эффектным брючным костюмом с карикатурно объемными рукавами. А на мероприятие по случаю спецпоказа фильма «Глория Белл» в марте 2019-го звезда вышла в платье «преувеличенного» силуэта из пышных полихромных перьев. Что ж, браво, Джулианна!

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