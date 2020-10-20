От «огненных» платьев до строгих костюмов: эволюция стиля Синди Кроуфорд

Сегодня Синди активно экспериментирует с цветом, но сохраняет любимые и проверенные временем мотивы. Безупречно скроенные жакеты, джинсы, правильно подчеркивающие фигуру, юбки по фигуре — в них модель выглядит на все сто. И снова красный в главных ролях, еще и в паре с дерзкими фасонами — как на открытии ночного клуба в Лас-Вегасе в апреле 2019 года. Одно можно сказать наверняка: оттенок перца чили, как и мини-длина, демонстрируют отличную совместимость с образом звезды.

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