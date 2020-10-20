От «огненных» платьев до строгих костюмов: эволюция стиля Синди Кроуфорд
Фото: Dpa
1990-е
Фото: Globallook
Первый урок, усвоенный Синди еще 30 лет назад, — сочные оттенки красного, которые модели определенно к лицу. Поэтому приталенные жакеты, соблазнительные юбки-карандаши и силуэтные платья цвета острого перца появлялись в ее арсенале наиболее часто. Главные тренды девяностых Кроуфорд использовала умело, чтобы добавить больше шарма в свои образы. На красной дорожке звезда активно применяла платья-комбинации и всевозможные вариации на эту тему. Минималистичность фасона всегда компенсировали детали — полупрозрачные ткани, обилие глиттера и металлических текстур. Особенно часто под прицелом оказывались драгметаллы: в нарядах золотого и серебристого цветов Синди напоминала роскошную статуэтку.
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
Каждый образ американки претендует на звание культового. В 1999 году Кроуфорд впервые стала мамой, родив сына Пресли. Подтянутой фигуре модели оставалось только позавидовать. Звезда решила использовать такую возможность и поделиться секретами стройности с другими новоиспеченными мамами. На презентации своей программы похудения «Новое измерение» в 2000 году Синди блистала осиной талией в облегающем топе и брюках цвета серебристый металлик. Еще один яркий выход — появление модели на одном из светских мероприятий в Санта-Монике в 2001 году. Тогда молодая мама вооружилась эффектной двухслойной комбинацией с вуалью из черной сетки, а образ дополнила дерзкими ботильонами на шпильках.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Чего на вооружении модели всегда много, так это денима, подчеркивающего бесконечные ноги в паре с босоножками на шпильках. Синди может позволить себе любые трендовые джинсы: от скинни с легкими потертостями до клешей ультранизкой посадки (тех самых, что взрывали модную хронику нулевых). Появляются они и в «уличных» фото от вездесущих папарацци, и на красных дорожках. В первом случае — в образах в духе бохо-шик, во втором — с классическими белыми рубашками, жакетами и обязательно с обувью на каблуке.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Синди Кроуфорд явно не сторонница надевать все лучшее сразу. Модель умело расставляет акценты и редко сочетает детали, которые конкурируют друг с другом по яркости или текстуре. Как правило, это лаконичные макси-платья с экстремально глубокими декольте. Часто — с легким мерцанием пайеток, прозрачной сеткой и в сдержанной цветовой гамме. Синди соблюдает правило: открытый верх плюс закрытые ноги и наоборот, хотя иногда выбирает наряды с кокетливыми разрезами от бедра. Дополняют аутфиты для светских мероприятий шпильки головокружительной высоты, миниатюрные клатчи и увесистые украшения, щедро инкрустированные бриллиантами.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Модель не выходит из топов, а фанаты все еще не могут поверить, что ей уже за 50. По стопам матери пошла дочь модели Кайя Гербер, которая в свои 19 лет стала одной из самых высокооплачиваемых моделей, а в ее багаже — множество контрактов с крупными брендами. Сама же Кроуфорд выглядит по-прежнему горячо. Чего стоит один ее выход на открытие выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке: ультраоблегающее платье-макси из кожи сочного красного цвета произвело фурор. В том же году на вручении Fashion Awards в Лондоне Синди блистала в эффектном платье из черного бархата с нескромным разрезом и открытые плечами — градус соблазнительности был поднят на максимум.
2019 – 2020 гг.
Фото: Eastnews
Сегодня Синди активно экспериментирует с цветом, но сохраняет любимые и проверенные временем мотивы. Безупречно скроенные жакеты, джинсы, правильно подчеркивающие фигуру, юбки по фигуре — в них модель выглядит на все сто. И снова красный в главных ролях, еще и в паре с дерзкими фасонами — как на открытии ночного клуба в Лас-Вегасе в апреле 2019 года. Одно можно сказать наверняка: оттенок перца чили, как и мини-длина, демонстрируют отличную совместимость с образом звезды.
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Фото: GettyImages, Globallook, Dpa, Eastnews
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