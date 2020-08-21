От Кендалл Дженнер до сестер Хадид: супермодели, которые пошли по стопам своих матерей

Гены модели Йоланды Хадид перешли и ее дочкам, которые открывают и закрывают показы топовых модных Домов. Белла, названная самой красивой женщиной в мире, в свои 23 года зарабатывает £19 миллионов (около 2 миллиардов рублей). А вот Джиджи, которая временна выбыла из игры и уже готовится к родам, обскакала сестру на £3 миллиона. Отхватить £3 миллиона успел и их брат Анвар, который также принимал участие в модных шоу и уже пробует себя в роли дизайнера.