От Кендалл Дженнер до сестер Хадид: супермодели, которые пошли по стопам своих матерей
Фото: Globallook
В 2018 году Кендалл Дженнер была названа одной из самых высокооплачиваемых моделей мира с доходом в £34 миллиона (более трех миллиардов рублей — прим.ред.), сообщает The Sun. Известность девушка получила после шоу Victoria’s Secret. А ведь и Крис Дженнер, мать семейства Кардашьян, работала в той же сфере, когда ей было 22 года.
Фото: Globallook
Гены модели Йоланды Хадид перешли и ее дочкам, которые открывают и закрывают показы топовых модных Домов. Белла, названная самой красивой женщиной в мире, в свои 23 года зарабатывает £19 миллионов (около 2 миллиардов рублей). А вот Джиджи, которая временна выбыла из игры и уже готовится к родам, обскакала сестру на £3 миллиона. Отхватить £3 миллиона успел и их брат Анвар, который также принимал участие в модных шоу и уже пробует себя в роли дизайнера.
Фото: Globallook
21-летняя София Ричи, дочь модели Дианы Александер и музыканта Лайонела Ричи, уверенно дефилирует по подиуму Chanel, представляет коллекции бренда Канье Уэста и живет, припеваючи, на £6,1 миллиона в год (около 600 миллионов рублей).
Фото: Globallook
Уиллоу Смит пошла по стопам своей звездной семьи (отец — актер Уилл Смит, мать — актриса и певица Джада Пинкетт-Смит) и начала карьеру еще в раннем детстве. Вначале — певческую, а затем и модельную. Амбассадор бренда Chanel получает £4,6 миллиона (около 450 миллионов рублей).
Фото: Globallook
Дочь легендарной красотки Синди Кроуфорд Кайя Гербер получила действительно высокий карьерный старт, став лицом рекламной кампании Versace, а сегодня ее доход уже перевалил за £2 миллиона (около 225 миллионов рублей). Любопытно, что и ее отец Ранде в прошлом занимался моделингом.
Сейлор Бринкли-Кук заработала свои £1,5 миллиона (около 147 миллионов рублей), будучи бикини-моделью. А в 70-х и ее мама Кристи Сияла на обложках журналов.
Фото: Globallook
Джонни Депп может гордиться: его дочь Лили-Роуз на своих внешних данных зарабатывает £795 тысяч (около 78 миллионов рублей). Девушке удалось сменить свою маму на модном Олимпе, ведь именно Ванесса Паради долгое время была бессменным амбассадором Chanel.
Фото: Globallook
Восходящая звезда Делайла Хэмлин уступила Лили-Роуз Депп всего на тысячу фунтов. Ее мать — Лиза Ринна, некогда одна из самых горячих моделей и актрис Голливуда.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали об эволюции стиля одной из самых эффектных пассий Джонни Деппа Ванессе Паради. О секретах истинной француженки читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!