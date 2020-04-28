Массаж тела сухой щеткой, отказ от соли и вина и еще 9 бьюти-секретов супермодели Синди Кроуфорд

Тщательно очищать кожу

Работа Кроуфорд сопряжена с большим количеством грима и профессиональным мейкапом. Потому, чтобы не допустить появления покраснений и воспалений, после фотосессий она всегда старается полностью очистить лицо от косметики. Иногда ей для этого нужно умыться два раза, а еще приложить теплое полотенце, чтобы раскрыть поры и вытянуть оттуда всю грязь.

Делать массаж тела сухой щеткой

Кроуфорд признается, что для нее важно, чтобы кожа была гладкой, без любых признаков целлюлита, а массаж сухой щеткой перед душем – отличное профилактическое средство, помогающее стимулировать движение лимфы, улучшить кровообращение, а заодно и удалить ороговевшие клетки. Кстати, сейчас эта процедура очень модная и доступная для всех.

ЗОЖ как стиль жизни

Синди всегда была сторонницей здорового образа жизни. Сначала это было необходимым условием поддержания себя в форме в модельном бизнесе, а потом превратилось в стиль жизни. «Мне не приходится себя как-то по-особенному мотивировать, чтобы вести здоровый образ жизни. Я ем правильную пищу только потому, что я лучше и легче себя чувствую. Вы только попробуйте – и поймете, как это здорово», – отметила супермодель в одном из интервью. В основе ее рациона – рыба, морепродукты, свежие фрукты и овощи и оливковое масло.