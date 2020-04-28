Массаж тела сухой щеткой, отказ от соли и вина и еще 9 бьюти-секретов супермодели Синди Кроуфорд
Сложно поверить, что Синди Кроуфорд уже 54 года, ведь, если верить ее Instagram, где она частенько публикует фотографии без макияжа и фильтров, фигура у нее такая же стройная, как в молодости, а качеству кожи может позавидовать и юная особа. Многие интересуются, какой эликсир молодости она использует, и мы решили собрать ее секреты красоты, которыми она щедро делилась в многочисленных интервью.
Превратить бьюти-рутину в неотъемлемую часть жизни
Несмотря на то, что ритуалы красоты – это приятная часть жизни, однако на нее требуется довольно времени. Потому, будучи женщиной занятой, Кроуфорд старается совместить приятное с полезным: например, перед тем как приступить к тренировке, обязательно наносит на волосы питательную маску, а на стопы – лечебные средства. После завершения занятия обязательно принимает душ и моет голову.
Фото: eastnews.ru
Тщательно очищать кожу
Работа Кроуфорд сопряжена с большим количеством грима и профессиональным мейкапом. Потому, чтобы не допустить появления покраснений и воспалений, после фотосессий она всегда старается полностью очистить лицо от косметики. Иногда ей для этого нужно умыться два раза, а еще приложить теплое полотенце, чтобы раскрыть поры и вытянуть оттуда всю грязь.
Делать массаж тела сухой щеткой
Кроуфорд признается, что для нее важно, чтобы кожа была гладкой, без любых признаков целлюлита, а массаж сухой щеткой перед душем – отличное профилактическое средство, помогающее стимулировать движение лимфы, улучшить кровообращение, а заодно и удалить ороговевшие клетки. Кстати, сейчас эта процедура очень модная и доступная для всех.
ЗОЖ как стиль жизни
Синди всегда была сторонницей здорового образа жизни. Сначала это было необходимым условием поддержания себя в форме в модельном бизнесе, а потом превратилось в стиль жизни. «Мне не приходится себя как-то по-особенному мотивировать, чтобы вести здоровый образ жизни. Я ем правильную пищу только потому, что я лучше и легче себя чувствую. Вы только попробуйте – и поймете, как это здорово», – отметила супермодель в одном из интервью. В основе ее рациона – рыба, морепродукты, свежие фрукты и овощи и оливковое масло.
Фото: Globallookpress.com
Никакой лишней соли и вина
Кроуфорд однажды призналась, что с возрастом стала страдать от утренних отеков. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, она отказалась от лишней соли, например, от соевого соуса, и вина, из-за которого у нее опухают веки. Если она и пьет теперь алкоголь, то только текилу.
Помнить, что увлажнение прежде всего
Как не раз повторяла Синди, знаменитый голливудский косметолог доктор Себа научил ее, что вода – это главная составляющая красоты. Потому супермодель всегда начинает свою бьюти-рутину с продуктов, которые помогают максимально увлажнить кожу. Первый этап после традиционного очищения – это использование сыворотки с гиалуроновой кислотой, которую через несколько минут она запечатывает увлажняющим кремом, которому надо обязательно дать хорошо впитаться. Перед сном ритуал повторяется заново. Для особых случаев в косметичке у Кроуфорд – разглаживающий морщины крем для глаз и сыворотка, придающая коже сияние.
Никогда не забывать о защите от солнца
Синди живет в Калифории, где, как известно, всегда солнечно, потому она никогда не выходит из дома без нанесения на кожу средств с SPF. Это непреложное правило, которому она следует уже многие годы. Наносит его она незадолго до выхода из дома. При этом раньше пользовалась одним солнцезащитным средством как для лица, так и для декольте, но теперь предпочитает разные.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Много гулять
Кроуфорд на протяжении всей сознательной жизни занимается спортом и даже записала ряд видеотренировок, которые были очень популярны в 90-е. Но мало кто знает, что помимо этого она еще и много гуляет. Хайкинг, велосипедные прогулки – это она обожает. А каждое утро начинает с прогулки у океана, где она просто глубоко дышит, смотрит на воду и настраивается на новый день.
Не пренебрегать косметологом
Синди не скрывает, что косметология – важная часть ее бьюти-рутины. Для того, чтобы и в 54 кожа декольте и лица выглядела молодо, она регулярно посещает косметолога и проходит курсы мезотерапии, биоревитализации и инъекций коллагена. Раз в месяц обязательно делает микродермабразию. Но есть у нее в арсенале и несколько народных рецептов красоты, например, 3 раза в неделю она умывается молоком (так же делала царица Клеопатра).
Использовать натуральные масла
Синди уверена, что кокосовое, оливковое или масло авокадо оказывают едва ли не чудодейственный эффект на кожу и волосы, потому никогда не пренебрегает ими.
Делать массаж головы
Как заявила супермодель в одном из интервью: «Здоровые волосы — моя гордость и мой приоритет». Потому она ежедневно делает массаж кожи головы в течение 10 минут, чтобы улучшить кровообращение, а затем тщательно расчесывает их. Кроме того, она окрашивает волосы только щадящими красителями и никогда не использует средства с аммиаком и перекисью водорода.
Соблюдать режим
Синди не раз признавалась, что время безудержных вечеринок осталось позади, потому она старается соблюдать режим дня и ложиться спать не позднее 11 вечера. Это помогает ей рано вставать и быть бодрой в течение дня.
Фото: gettyimages, eastnews, dpa, globallook
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