Как две сестрички: Наталья Водянова показала фотографию с повзрослевшей дочкой

Подписчики Натальи тоже это заметили.

«Наташа, у вас очень красивая дочь! И вы — самая прекрасная женщина на свете!», «Neva — невероятно красивая девушка!», «Как две сестренки», «Какие красивые нежные и юные девы на фото», «Какая у вас дочь красивая», «Наталья, какая у вас красивая дочка!», «Светлая красавица Нева. Вся в маму», «Как доченька выросла! Невероятная КРАСАВИЦА! Она пойдет по вашим стопам?», — пишут в комментариях.

Единственная дочь Водяновой появилась в первом браке модели с британским аристократом Джастином Портманом. Девочка получила свое имя в честь реки Невы, на которой стоит Петербург, однако его следует читать с ударением на первый слог.

С Портманом Водянова развелась в 2011 году, а в сентябре этого года вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого у нее двое сыновей. Пара расписалась в мэрии Парижа, а невеста надела на церемонию потрясающее платье от Ульяны Сергеенко, с которой ее связывает крепкая дружба.