Как две сестрички: Наталья Водянова показала фотографию с повзрослевшей дочкой
Фото: www.instagram.com/natasupernova/?hl=ru
Наталья Водянова в Instagram опубликовала совместную фотографию со своей дочерью. В подписи к публикации Наталья цитирует Вакхическую песню Александра Пушкина.
Четырнадцатилетняя Нева похожа на свою мать, как две капли воды. Кроме того, сама Наталья выглядит так молодо, что рядом с девочкой она похожа скорее на ее старшую сестру, чем на маму.
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« live radiant day! Perish darkness and night! » Puchkine ❤️ ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь, вакхальны припевы! Да здравствуют нежные девы И юные жены, любившие нас! Полнее стакан наливайте! На звонкое дно ,В густое вино Заветные кольца бросайте! Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум! Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма! #ура #пушкин #считаюсчастье ❤️🙏❤️
Подписчики Натальи тоже это заметили.
«Наташа, у вас очень красивая дочь! И вы — самая прекрасная женщина на свете!», «Neva — невероятно красивая девушка!», «Как две сестренки», «Какие красивые нежные и юные девы на фото», «Какая у вас дочь красивая», «Наталья, какая у вас красивая дочка!», «Светлая красавица Нева. Вся в маму», «Как доченька выросла! Невероятная КРАСАВИЦА! Она пойдет по вашим стопам?», — пишут в комментариях.
Единственная дочь Водяновой появилась в первом браке модели с британским аристократом Джастином Портманом. Девочка получила свое имя в честь реки Невы, на которой стоит Петербург, однако его следует читать с ударением на первый слог.
С Портманом Водянова развелась в 2011 году, а в сентябре этого года вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого у нее двое сыновей. Пара расписалась в мэрии Парижа, а невеста надела на церемонию потрясающее платье от Ульяны Сергеенко, с которой ее связывает крепкая дружба.
Фото и видео: Instagram Натальи Водяновой
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