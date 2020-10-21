Виктория Бекхэм показала трогательное фото мужа с дочерью, но фанаты его жестко раскритиковали
Фото: www.instagram.com/davidbeckham/
Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками трогательными фото с мужем Дэвидом и 9-летней дочерью Харпер Севен. На снимках отец целует девочку и обнимает. «Лучший папочка», — подписала многодетная мать фото.
«Обожаю вашу семью. Но никогда не понимала родителей, кто целует детей в губы. Но все равно вы лучшие», «Никогда не целуйте ребенка в губы», «Нельзя так делать, согласна!», «Почему он целует ее в губы?», «Отец души не чает в дочке», «Я бы мечтала иметь такого отца, как он», «Я так рада, что у вас дочь. Мальчики тоже классные, но девочки — это просто космос», «Они великолепные. Нет ничего более святого, чем чистая любовь родителей к детям», «Классные фотографии», «Только не в губы!», «папина дочка навсегда», — посыпались противоречивые комментарии.
Раньше супругам Бекхэм уже доставалось за подобные фото. Тогда фанаты звездного семейства также раскритиковали Дэвида за поцелуй в губы маленькой Харпер Севен. На что родители девочки ответили, что подумать что-то плохое могут только извращенцы.
Напомним, у Дэвида и Виктории Бекхэм, кроме Харпер Севен, есть еще три сына: 21-летний Бруклин, 18-летний Ромео и 15-летний Круз.
Фото: Instagram Виктории и Дэвида Бекхэм, Getty Images
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