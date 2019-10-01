От брюк-конструкторов до гиперобъемных платьев: главные тенденции с Недели моды в Париже

Классическая мужская рубашка с воротником-стойкой по-хозяйски обосновалась в женском гардеробе, и не только. В этом сезоне она выходит за рамки своей привычной роли, превращаясь в остромодное платье. Вариации на тему рубашки, собранные в монохромные белые аутфиты, встречаем в коллекциях Valentino и Loewe, а на примере Nina Ricci учимся добавлять к ним обувь и аксессуары акцентных цветов.

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