От брюк-конструкторов до гиперобъемных платьев: главные тенденции с Недели моды в Париже

Платье-рубашка
Фото: Vogue.com
Классическая мужская рубашка с воротником-стойкой по-хозяйски обосновалась в женском гардеробе, и не только. В этом сезоне она выходит за рамки своей привычной роли, превращаясь в остромодное платье. Вариации на тему рубашки, собранные в монохромные белые аутфиты, встречаем в коллекциях Valentino и Loewe, а на примере Nina Ricci учимся добавлять к ним обувь и аксессуары акцентных цветов.
Бра
Фото: Vogue.com
Дизайнеры активно призывают использовать нижнее белье в качестве полноценной детали образа. Будущей весной без стеснения носим миниатюрные кружевные бра вместо топов, сочетая их со строгими брючными костюмами, юбками-миди и платьями-комбинациями.
Микрошорты
Фото: Vogue.com
Миниатюрные шорты в новом сезоне вписались как в женский, так и в мужской гардероб. Новая интерпретация в духе power dressing («делового стиля») – строгие костюмы на основе двубортных удлиненных блейзеров свободного силуэта и ультракоротких шорт в тон. Кроме того, микрошорты составят отличную компанию туникам и платьям с разрезами от бедра – нескромным трендом, который стоит взять на заметку уже сейчас.
Брюки-шорты
Фото: Vogue.com
Одна из главных тенденций парижской Недели моды – стремление к нестандартным формам. Модной тактикой воспользовались Оливье Рустен и Анн Демельмейстер, предложив совместить классические брюки и короткие шорты в единый модный конструктор. Носим, как на подиуме – с максимально высокими каблуками.
Ультрадлинные брюки
Фото: Vogue.com
Что только не делали мы с брюками за последние несколько сезонов: обрезали, оставляя низы необработанными, переходили от скинни к моделям-клеш, совмещали с платьями-миди. Демонстрируя на подиуме гиперболизированные идеи, дизайнеры заявляют: чем длиннее, тем лучше. Берем на вооружение оптимальный вариант – клеш и длину, полностью закрывающую каблуки.
Розовые легинсы в духе 80-х
Фото: Vogue.com
Восьмидесятые – одна из самых цитируемых эпох прошлого. На этот раз в фокусе оказались эластичные легинсы цвета фуксии, которые дизайнеры предлагают носить в самых разных вариациях, будь то с классическими тренчами или строгими платьями. Громкое заявление сделал бренд Leonard Paris, вернув моду на спортивную форму фитнес-звезд эпохи диско с яркими боди и облегающими трико поверх лосин.
Деконструктивизм
Фото: Vogue.com
В своих коллекциях удалось создать стильный коктейль в духе деконструктивизма. Следуя установке «взболтать, но не смешивать», дизайнеры рифмуют разные по фактуре ткани, цвета и даже собирают несколько разных вещей в единый ансамбль. Так джинсы «бойфренда» превращаются в юбку-миди, а комплект из блейзера и брюк – в коктейльное платье.
Рок-стиль
Фото: Vogue.com
Обилие черного цвета, монохромные образы, многочисленные детали из кожи и массивная металлическая фурнитура – будущей весной дизайнеры советуют примерить образ подружки рокера. Даже если стиль этой субкультуры далек от вас, смело вооружайтесь кожаными косухами и массивными ботинками в духе милитари, добавляя их к легким шифоновым платьям и юбкам-миди.
Сафари
Фото: Vogue.com
Дикая природа перемещается в бетонные джунгли, а мы с уверенностью заявляем, что стиль сафари – безоговорочный тренд весна-лето 2020. Собираем стильные образы вокруг комбинезонов, брюк-бананов и сарафанов с крупными накладными карманами, добавляем грубые ботинки и кожаные сумки кросс-боди. Помимо традиционной палитры сафари (хаки, беж, коричневый, серый), обращаем внимание и на акцентные родственные оттенки, особенно остромодный морковный и «темный чеддер».
Гиперобъемные вещи
Фото: Vogue.com
Тотальный oversize снова бьет все рекорды, и на этот раз в коллекциях Balmain, Anrealage и Loewe мелькают тренчи, платья и пуловеры с гипертрофированным объемом в плечах и рукавах. «Плечистые» силуэты в духе 80-х активно пропагандирует бренд Balenciaga. В показе бренда в рамках Недели моды приняла участие и одна из главных муз Демны Гвасалии – Рената Литвинова. 52-летняя актриса и режиссер дефилировала по подиуму в полупрозрачном черном платье с многочисленными воланами, демонстрируя образ в формате современной готики.
Прозрачные ткани
Фото: Vogue.com
Одежда из прозрачных тканей не оставляет места для фантазии. Дизайнеры призывают быть смелее и добавлять нескромный тренд как в вечерний, так в повседневный гардероб и даже деловой. Сочетаем плотные и легкие текстуры, миксуем кожу и тонкую сетку, надеваем под них миниатюрные бра, а на плечи накидываем блейзеры свободных силуэтов.
Вареный деним
Фото: Vogue.com
И снова «привет» из эпохи-диско с ее страстью к вареному дениму. Для максимального погружения в моду 80-х добавляем в образ джинсы-бананы, жакеты с объемными плечами и комбинезоны, напоминающие рабочую спецовку. Незабываем беспроигрышный модный прием – «канадский смокинг», формирующий монолук на основе рубашки из денима и джинсов.
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Фото: Vogue.com
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