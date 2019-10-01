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От брюк-конструкторов до гиперобъемных платьев: главные тенденции с Недели моды в Париже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Balenciaga

Фото: Vogue.com

Неделя моды в Париже, прошедшая с 23 сентября по 1 октября, – самое ожидаемое событие, занимающее статус главного в «большой четверке» модных городов. Здесь – настоящее место встречи легенд индустрии с молодыми и многообещающими брендами, традиций и принципиально новых взглядов. За событиями восторженно следит весь мир, и мы не отстаем. Главные тенденции будущей весны редакция Passion.ru собрала в новый модный гид.

Платье-рубашка

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Valentino

Фото: Vogue.com

Классическая мужская рубашка с воротником-стойкой по-хозяйски обосновалась в женском гардеробе, и не только. В этом сезоне она выходит за рамки своей привычной роли, превращаясь в остромодное платье. Вариации на тему рубашки, собранные в монохромные белые аутфиты, встречаем в коллекциях Valentino и Loewe, а на примере Nina Ricci учимся добавлять к ним обувь и аксессуары акцентных цветов.

Бра

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Loewe

Фото: Vogue.com

Дизайнеры активно призывают использовать нижнее белье в качестве полноценной детали образа. Будущей весной без стеснения носим миниатюрные кружевные бра вместо топов, сочетая их со строгими брючными костюмами, юбками-миди и платьями-комбинациями.

Микрошорты

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Saint Laurent

Фото: Vogue.com

Миниатюрные шорты в новом сезоне вписались как в женский, так и в мужской гардероб. Новая интерпретация в духе power dressing («делового стиля») – строгие костюмы на основе двубортных удлиненных блейзеров свободного силуэта и ультракоротких шорт в тон. Кроме того, микрошорты составят отличную компанию туникам и платьям с разрезами от бедра – нескромным трендом, который стоит взять на заметку уже сейчас.

Брюки-шорты

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Balmain

Фото: Vogue.com

Одна из главных тенденций парижской Недели моды – стремление к нестандартным формам. Модной тактикой воспользовались Оливье Рустен и Анн Демельмейстер, предложив совместить классические брюки и короткие шорты в единый модный конструктор. Носим, как на подиуме – с максимально высокими каблуками.

Ультрадлинные брюки

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Lemaire

Фото: Vogue.com

Что только не делали мы с брюками за последние несколько сезонов: обрезали, оставляя низы необработанными, переходили от скинни к моделям-клеш, совмещали с платьями-миди. Демонстрируя на подиуме гиперболизированные идеи, дизайнеры заявляют: чем длиннее, тем лучше. Берем на вооружение оптимальный вариант – клеш и длину, полностью закрывающую каблуки.

Розовые легинсы в духе 80-х

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Leonard Paris

Фото: Vogue.com

Восьмидесятые – одна из самых цитируемых эпох прошлого. На этот раз в фокусе оказались эластичные легинсы цвета фуксии, которые дизайнеры предлагают носить в самых разных вариациях, будь то с классическими тренчами или строгими платьями. Громкое заявление сделал бренд Leonard Paris, вернув моду на спортивную форму фитнес-звезд эпохи диско с яркими боди и облегающими трико поверх лосин.

Деконструктивизм

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Sacai

Фото: Vogue.com

В своих коллекциях удалось создать стильный коктейль в духе деконструктивизма. Следуя установке «взболтать, но не смешивать», дизайнеры рифмуют разные по фактуре ткани, цвета и даже собирают несколько разных вещей в единый ансамбль. Так джинсы «бойфренда» превращаются в юбку-миди, а комплект из блейзера и брюк – в коктейльное платье.

Рок-стиль

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Ann Demeulemeester

Фото: Vogue.com

Обилие черного цвета, монохромные образы, многочисленные детали из кожи и массивная металлическая фурнитура – будущей весной дизайнеры советуют примерить образ подружки рокера. Даже если стиль этой субкультуры далек от вас, смело вооружайтесь кожаными косухами и массивными ботинками в духе милитари, добавляя их к легким шифоновым платьям и юбкам-миди.

Сафари

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Christian Dior

Фото: Vogue.com

Дикая природа перемещается в бетонные джунгли, а мы с уверенностью заявляем, что стиль сафари – безоговорочный тренд весна-лето 2020. Собираем стильные образы вокруг комбинезонов, брюк-бананов и сарафанов с крупными накладными карманами, добавляем грубые ботинки и кожаные сумки кросс-боди. Помимо традиционной палитры сафари (хаки, беж, коричневый, серый), обращаем внимание и на акцентные родственные оттенки, особенно остромодный морковный и «темный чеддер».

Гиперобъемные вещи

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Balenciaga

Фото: Vogue.com

Тотальный oversize снова бьет все рекорды, и на этот раз в коллекциях Balmain, Anrealage и Loewe мелькают тренчи, платья и пуловеры с гипертрофированным объемом в плечах и рукавах. «Плечистые» силуэты в духе 80-х активно пропагандирует бренд Balenciaga. В показе бренда в рамках Недели моды приняла участие и одна из главных муз Демны Гвасалии – Рената Литвинова. 52-летняя актриса и режиссер дефилировала по подиуму в полупрозрачном черном платье с многочисленными воланами, демонстрируя образ в формате современной готики.

Прозрачные ткани

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Mugler

Фото: Vogue.com

Одежда из прозрачных тканей не оставляет места для фантазии. Дизайнеры призывают быть смелее и добавлять нескромный тренд как в вечерний, так в повседневный гардероб и даже деловой. Сочетаем плотные и легкие текстуры, миксуем кожу и тонкую сетку, надеваем под них миниатюрные бра, а на плечи накидываем блейзеры свободных силуэтов.

Вареный деним

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Victoria/Tomas

Фото: Vogue.com

И снова «привет» из эпохи-диско с ее страстью к вареному дениму. Для максимального погружения в моду 80-х добавляем в образ джинсы-бананы, жакеты с объемными плечами и комбинезоны, напоминающие рабочую спецовку. Незабываем беспроигрышный модный прием – «канадский смокинг», формирующий монолук на основе рубашки из денима и джинсов.

Париж – финишная точка модного марафона. Отчеты по главным трендам из четырех столиц моды читайте здесь.

Фото: Vogue.com

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