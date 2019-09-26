География стиля: как привнести канадский шик в повседневный гардероб

Канадский смокинг – любимый прием дизайнеров, главных героев street-style-хроник и селебрити. Это замысловатое название не относится к строгим двойкам с брюками и блейзером. Оно появилось в 50-х годах на фоне скандала вокруг известного музыканта. Причиной стал комплект из джинсов и рубашки из денима, из-за которого его не пустили в один из отелей Канады. Подхватив шумную историю, компания Levi’s сшила для звезды настоящий смокинг из джинсовой ткани, а за модным приемом закрепилось название «канадский смокинг».

Лайфхак прост в исполнении – одевайтесь в деним разных оттенков с головы до ног и дополняйте образ деталями в духе вестерна – остромодными казаками, сумкой-седлом (каркасная сумка полукруглой формы). Идея – поставить акцент в виде яркой банданы, повязав ее на шею (в стиле шерифа с Дикого Запада) или вокруг ручки сумки как твилли.

Клетчатая рубашка + джинсы-бэгги