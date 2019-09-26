География стиля: как привнести канадский шик в повседневный гардероб

Канадский смокинг
Фото: Архивы пресс-служб
Канадский смокинг – любимый прием дизайнеров, главных героев street-style-хроник и селебрити. Это замысловатое название не относится к строгим двойкам с брюками и блейзером. Оно появилось в 50-х годах на фоне скандала вокруг известного музыканта. Причиной стал комплект из джинсов и рубашки из денима, из-за которого его не пустили в один из отелей Канады. Подхватив шумную историю, компания Levi’s сшила для звезды настоящий смокинг из джинсовой ткани, а за модным приемом закрепилось название «канадский смокинг».
Лайфхак прост в исполнении – одевайтесь в деним разных оттенков с головы до ног и дополняйте образ деталями в духе вестерна – остромодными казаками, сумкой-седлом (каркасная сумка полукруглой формы). Идея – поставить акцент в виде яркой банданы, повязав ее на шею (в стиле шерифа с Дикого Запада) или вокруг ручки сумки как твилли.
Клетчатая рубашка + джинсы-бэгги
Фото: Архивы пресс-служб
Классика канадского стиля – клетчатая рубашка oversize. Проверено: вы найдете массу способов, как и с чем ее носить. Наш вариант – надеть ее поверх базовой водолазки в рубчик, слегка небрежно завязав полочки на талии. Получившуюся практичную и стильную пару комбинируем с джинсами-бэгги. Признаки идеальной пары – высокая посадка, укороченные низы и максимально расслабленный силуэт. Такой комплект можно смело сочетать с любимыми кедами, берцами и даже ботильонами на каблуке комфортной высоты. Аутфит с легкостью подружится с аксессуарами в духе милитари – грубыми ремнями с металлической фурнитурой и поясными сумками.
Кожаный тренч + толстовка oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Несмотря на консервативность, канадский стиль позволяет играть с одеждой в таких вариациях, которые порой даже трудно представить в одном образе. Вращайтесь вокруг фаворита осеннего сезона – кожаного тренча. В качестве эксперимента добавьте к нему однотонную толстовку oversize с капюшоном и зарифмуйте с укороченными прямыми джинсами. Советуем обратить внимание на нестандартные модели в стиле колор-блок (соединение нескольких оттенков денима), а также джинсы-конструкторы, будто сшитые сразу из нескольких пар. Органичным, но неожиданным финальным штрихом станут элегантные ботильоны с острым носком и классика 90-х – сумка-багет.
Философия канадского шика близка к скандинавскому – комфорт, минимализм, лаконичные детали. О том, как составить актуальный повседневный образ в базовых цветах и при этом не выглядеть скучно, читайте здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, Instagram
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