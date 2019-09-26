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География стиля: как привнести канадский шик в повседневный гардероб

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Calvin Luo

Фото: Vogue.com

Жители Страны кленового сиропа знают о комфорте все и никогда не жертвуют им. Для этого они научились миксовать элементы самых разных стилей и при этом всегда выглядеть гармонично. Канадский шик в одежде – бесконечная любовь к дениму, лаконичным формам и свободным силуэтам. Он совмещает в себе многое: спортшик и casual, вечную классику и самые горячие тренды сезона. В новую подборку мы включили три главные идеи, которые стоит взять на заметку этой осенью – обязательно к изучению!

Канадский смокинг

  1. Казаки Maria Mare/Yoox, 3 390 руб. 2. Джинсовая рубашка Springfield, 2 399 руб. 3. Джинсы J Brand/Yoox, 10 000 руб. 4. Бандана Springfield, 1 199 руб. 5. Сумка Springfield, 2 399 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Канадский смокинг – любимый прием дизайнеров, главных героев street-style-хроник и селебрити. Это замысловатое название не относится к строгим двойкам с брюками и блейзером. Оно появилось в 50-х годах на фоне скандала вокруг известного музыканта. Причиной стал комплект из джинсов и рубашки из денима, из-за которого его не пустили в один из отелей Канады. Подхватив шумную историю, компания Levi’s сшила для звезды настоящий смокинг из джинсовой ткани, а за модным приемом закрепилось название «канадский смокинг».

Лайфхак прост в исполнении – одевайтесь в деним разных оттенков с головы до ног и дополняйте образ деталями в духе вестерна – остромодными казаками, сумкой-седлом (каркасная сумка полукруглой формы). Идея – поставить акцент в виде яркой банданы, повязав ее на шею (в стиле шерифа с Дикого Запада) или вокруг ручки сумки как твилли.

Клетчатая рубашка + джинсы-бэгги

  1. Ботильоны Premiata, 40 490 руб. 2. Водолазка Mango, 1 799 руб. 3. Ремень MM6 Maison Margiela/Yoox, 11 050 руб. 4. Джинсы Zara, 2 999 руб. 5. Рубашка Toteme 22 434 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика канадского стиля – клетчатая рубашка oversize. Проверено: вы найдете массу способов, как и с чем ее носить. Наш вариант – надеть ее поверх базовой водолазки в рубчик, слегка небрежно завязав полочки на талии. Получившуюся практичную и стильную пару комбинируем с джинсами-бэгги. Признаки идеальной пары – высокая посадка, укороченные низы и максимально расслабленный силуэт. Такой комплект можно смело сочетать с любимыми кедами, берцами и даже ботильонами на каблуке комфортной высоты. Аутфит с легкостью подружится с аксессуарами в духе милитари – грубыми ремнями с металлической фурнитурой и поясными сумками.

Кожаный тренч + толстовка oversize

  1. Ботильоны Maison Margiela/Yoox, 52 500 руб. 2. Толстовка Topshop/Yoox, 2 800 руб. 3. Тренч Tommy Hilfiger, цена по запросу. 4. Джинсы Simon Miller/Yoox, 19 500 руб. 5. Сумка Zara, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Несмотря на консервативность, канадский стиль позволяет играть с одеждой в таких вариациях, которые порой даже трудно представить в одном образе. Вращайтесь вокруг фаворита осеннего сезона – кожаного тренча. В качестве эксперимента добавьте к нему однотонную толстовку oversize с капюшоном и зарифмуйте с укороченными прямыми джинсами. Советуем обратить внимание на нестандартные модели в стиле колор-блок (соединение нескольких оттенков денима), а также джинсы-конструкторы, будто сшитые сразу из нескольких пар. Органичным, но неожиданным финальным штрихом станут элегантные ботильоны с острым носком и классика 90-х – сумка-багет.

Философия канадского шика близка к скандинавскому – комфорт, минимализм, лаконичные детали. О том, как составить актуальный повседневный образ в базовых цветах и при этом не выглядеть скучно, читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, Instagram

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