Коротко и ясно: дизайнеры представили микрошорты для мужчин – тренд с Недели моды в Париже

Неоднозначный и смелый тренд появился в коллекции Maison Margiela, вдохновленной французским движением Сопротивления в годы Второй мировой войны, а также на показах Courrèges и Guy Laroche, прошедших 25 – 26 сентября. На подиуме мелькали ультракороткие шорты в самых разнообразных вариациях – в цвете хаки и терракоты, с графичными принтами и без, из гладкой кожи и эластичных материалов. Дерзкую деталь дизайнеры предложили сочетать с классическими пиджаками и повседневными рубашками, с длинными кардиганами и укороченными куртками.
Следите за самыми яркими событиями главного модного марафона вместе с Passion! Ранее мы рассказывали о том, как мужчины-модели уверенно шагали на шпильках по подиуму Mugler – об этом читайте здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com
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