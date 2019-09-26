Коротко и ясно: дизайнеры представили микрошорты для мужчин – тренд с Недели моды в Париже

Следите за самыми яркими событиями главного модного марафона вместе с Passion! Ранее мы рассказывали о том, как мужчины-модели уверенно шагали на шпильках по подиуму Mugler – об этом читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com

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