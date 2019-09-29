«Богиня!»: Рената Литвинова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже

«Очень красиво и неожиданно! Я когда смотрела показ в прямом эфире, так и не поверила глазам! Великолепная в великолепном», «Чёрная королева!!», «Малефисента», «Рената, Вы прекрасны!», «Рената, это было фантастически красиво! Вы космическая! Дэмна невероятный талант! Просто нет слов... я плАчу от красоты..», «Богиня», «Ого. Вот это да!!!!!!! Здорово!!!!!!» — восхищаются фолловеры Литвиновой.