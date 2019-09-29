«Богиня!»: Рената Литвинова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже

В Париже в самом разгаре Неделя моды. В минувшую субботу прошёл показ весенне-летней коллекции Balenciaga, звездой которого стала 52-летняя актриса Рената Литвинова в черном полупрозрачном платье с многочисленными оборками. В своем Instagram давняя подруга главы бренда Дэмны Гвасалия поделилась видео своего выхода на подиум: «В показе моего выдающегося друга Дэмны - снова новая эпоха в @balenciaga - всегда новый и первый) браво!».
«Очень красиво и неожиданно! Я когда смотрела показ в прямом эфире, так и не поверила глазам! Великолепная в великолепном», «Чёрная королева!!», «Малефисента», «Рената, Вы прекрасны!», «Рената, это было фантастически красиво! Вы космическая! Дэмна невероятный талант! Просто нет слов... я плАчу от красоты..», «Богиня», «Ого. Вот это да!!!!!!! Здорово!!!!!!» — восхищаются фолловеры Литвиновой.
В новом сезоне Balenciaga продолжает настаивать на объемных плечах, одежде оверсайз и уверяет, что в моде будут пестрые принты — например, обложки таблоидов и психоделические цветы. Кроме того, в коллекции есть несколько нарядов из бархата, например, как платье на Белле Хадид.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Vogue.com
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!