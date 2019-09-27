Брюки-трансформеры: дизайнеры представили новый горячий тренд будущей весны

Модный эксперимент затронул прямые и расклешенные брюки, а также брючные комбинезоны – в этом сезоне они выглядят крайне необычно. Модели совместили в себе сразу две вещи – классические брюки и короткие шорты, которые дизайнеры рекомендуют носить с максимально высокими каблуками. Оливье Рустен, креативный директор Balmain, даже пофантазировал на тему индийского сари, превратив его в двойку из легких брюк-конструкторов с многочисленными драпировками и миниатюрного бра.
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
Кажется, этот прием мы где-то уже видели. «Лёгким движением руки брюки превращаются… В элегантные шорты» – комментировала ведущая выход героя Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука». Советский фильм конца 60-х опередил современные тренды ровно на полстолетия.
Ранее мы рассказывали о новом тренде в мужской моде – микрошортах. О том, как мужчины-модели дефилировали в шортах экстремально короткой длины на показах Maison Margiela и Guy Laroche, читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Vogue.com, Kinopoisk.ru
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