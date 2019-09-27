Брюки-трансформеры: дизайнеры представили новый горячий тренд будущей весны

Ранее мы рассказывали о новом тренде в мужской моде – микрошортах. О том, как мужчины-модели дефилировали в шортах экстремально короткой длины на показах Maison Margiela и Guy Laroche, читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Vogue.com, Kinopoisk.ru

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