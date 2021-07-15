Кораллы и примитивизм: самые модные и необычные принты лета

Морская тема

Над гавайскими рубашками насмехались так же, как некогда над миксом из резиновых шлепанцев и носков. А теперь это микротренд! Не говоря уж о принтах на морскую тему, которые так активно в этом сезоне пропагандировала Донателла Версаче. Победа за витиеватыми водорослями, морскими звездами и всеми видами моллюсков. Подсмотреть удачный расслабленный образ на каждый день можно у Рианны, которая замиксовала тренд с мини-юбкой из денима, микротопом и босоножками на шпильках.