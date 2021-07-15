Кораллы и примитивизм: самые модные и необычные принты лета
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @hoskelsa
По мотивам примитивизма
В хронике образов Эльзы Хоск — целая палитра остромодных принтов на лето. Что только ни примеряла модель: и кислотный тай-дай, и кораллы от Valentino. А мы обращаем внимание на корсетный топ и делаем это не только из-за декольте повышенной опасности. Цветочные (и не только) паттерны, которые будто нарисованы гуашью на бумаге, — яркая и необычная вариация на тему классики растительных мотивов. Вердикт: однозначное да!
Фото: Instagram @hoskelsa
Морская тема
Над гавайскими рубашками насмехались так же, как некогда над миксом из резиновых шлепанцев и носков. А теперь это микротренд! Не говоря уж о принтах на морскую тему, которые так активно в этом сезоне пропагандировала Донателла Версаче. Победа за витиеватыми водорослями, морскими звездами и всеми видами моллюсков. Подсмотреть удачный расслабленный образ на каждый день можно у Рианны, которая замиксовала тренд с мини-юбкой из денима, микротопом и босоножками на шпильках.
Фото: Eastnews
Тай-дай
О технике тай-дай за последние несколько сезонов было сказано немало. Пусть страсти по ней и поутихли, но не до конца. Этим летом стоит обзавестись как минимум футболкой в духе подружки скейтера или панамой, а для реализации программы «максимум» подойдет пляжный костюм-двойка, как у Винни Харлоу.
Фото: Instagram @winnieharlow
Бритни Спирс
Движение #FreeBritney набрало обороты во всем мире после череды судов Бритни Спирс с ее отцом, который является ее опекуном и всецело распоряжается жизнью дочери. Футболки с юной поп-дивой стали настоящим трендом и все чаще мелькают в коллекциях брендов разных сегментов. Ирина Шейк, например, обзавелась сразу двумя и на этом не остановилась. Среди модных (и полезных) приобретений модели — толстовка с изображением рэпера DMX, который скончался в апреле 2021 года. После этого Канье Уэст и Balenciaga создали мерч, выручка от продажи которого перешла родственникам музыканта.
Фото: Eastnews
Все в одном
Не знаете, что выбрать — ставьте на все! Пестрота на грани китча в духе 2000-х поднимет настроение и поможет отметить стопроцентное попадание в тренд. Берите пример с Кайли Дженнер, которая носит топ от Versace с целым коктейлем из паттернов: от крестов до вензелей.
Фото: Instagram @kyliejenner
10 стильных топов для жаркого лета ищите в модной подборке Passion.ru. Рассказываем, где купить актуальные варианты, и учимся на примерах звезд, как их носить.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!