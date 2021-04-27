Не надо так: Ирина Шейк «располнела» из-за неудачных ботфортов

Шейк редко допускает фиаско в стиле, однако, дерзкие ботфорты-чулки массивного силуэта сделали свое дело: модель с безупречной фигурой «располнела» в считанные секунды. В фокусе также оказалась объемная толстовка из коллаборации Balenciaga и Канье Уэста, которую Ирина носит вместо платья. На ней — фото рэпера DMX, который умер 9 апреля 2021 года. Мерч был создан в поддержку семьи музыканта: толстовки за 200 долларов (около 15 000 рублей) разлетелись с космической скоростью, а родственники получили около миллиона долларов.

Не все звезды своевременно меняют имидж: многие из них застряли в нулевых и не собираются отказываться от сокровищ из недр гардеробных. Среди селебрити, чей стиль безнадежно устарел, Бритни Спирс, Джессика Симпсон, Аврил Лавин и многие другие. Подробности с фото — на Passion.ru.