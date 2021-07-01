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10 стильных топов для жаркого лета и как их носить: примеры звезд

Главный и безоговорочный мастхэв жаркого сезона — топ, который впишется в максимальное количество образов. На первые позиции в списке покупок традиционно претендуют базовые модели, за ними следуют модели с «драматичными» рукавами и с самыми пестрыми принтами, а также всевозможные вариации на тему фактурного трикотажа.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Выбор Passion.ru

Звезды останавливаются на топах с самыми соблазнительными разрезами и глубокими декольте, которые практически не оставляют места для фантазии. Белла Хадид, например, еще недавно щеголяла по Парижу в винтажном Jean Paul Gaultier, который едва удерживал бюст на двух скромных завязках. Главные модницы Instagram вовсю примеряют топы формата «микро», которые легко перепутать с нижним бельем. Так уже дефилировала Хайди Клум, Хейли Бибер и инфлюенсер Леони Ханне. Больше фото — в нашей галерее!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Soeasy, 4 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы остановились на 10 вариантах, среди которых — эффектные кроп-топы с драпировками, брутальная кожа и самые актуальные оттенки: от остромодного Grass, популяризованного Bottega Veneta, до лавандового.

Практика

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Фото: Eastnews

Эмили Ратажковски сорвала настоящий модный куш, а именно — васильковый топ Cult Gaia, который едва держится на миниатюрной декоративной детали спереди. Доза соблазна принята! Усилили эффект «вау» джинсы oversize, будто позаимствованные у мужа, классические белые кеды Reebok и сверхмодная сумка-«круассан» лимонного цвета от вполне бюджетного бренда JW Pei.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Следующий выход по праву принадлежит Ким Кардашьян. Звезда показала самые модные шорты сезона, в которых будто бы только что нокаутировала соперника на боксерском ринге. А вместе с тем и трикотажный топ с интригующим вырезом-каплей, с которым легко подчеркнуть нужное.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Белла Хадид завоевала Париж своими образами. Модель только и успевала перемещаться с показа на показ и менять аутфиты. Среди самых ярких — тот, что с кожаными брюками-клеш под кожу рептилии и кейсом в тон. Обратите внимание на топ: полупрозрачный, черный, асимметричный, с дерзкой деталью-«чокером». А главное — никакого нижнего белья.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Еще один тренд мы подметили в одном из аутфитом Хейли Бибер. Модель нашла идеальную рифму к классическим брюкам цвета капучино, и это — кроп-рубашка объемного силуэта. Советуем не упускать тенденцию и держать под прицелом для офиса и вечеринок. О других стильных трюках Хейли и инструкцию по их применению читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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