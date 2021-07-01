10 стильных топов для жаркого лета и как их носить: примеры звезд

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Звезды останавливаются на топах с самыми соблазнительными разрезами и глубокими декольте, которые практически не оставляют места для фантазии. Белла Хадид, например, еще недавно щеголяла по Парижу в винтажном Jean Paul Gaultier, который едва удерживал бюст на двух скромных завязках. Главные модницы Instagram вовсю примеряют топы формата «микро», которые легко перепутать с нижним бельем. Так уже дефилировала Хайди Клум, Хейли Бибер и инфлюенсер Леони Ханне. Больше фото — в нашей галерее!