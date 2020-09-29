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Ирина Шейк в наряде «морской звезды» и горячие тренды: чем запомнилась Неделя моды в Милане

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Ирина Шейк на показе Versace

Фото: Vogue.com

Посткарантинная Неделя моды в Милане прошла с большим размахом, чем в Нью-Йорке и Лондоне, и уж точно победила по числу участников и офлайн-показов. Полугодовалой изоляции будто бы и не было: на подиуме Versace блистала Ирина Шейк в комбинации с морскими звездами, а недавно родившая Эшли Грэм щеголяла в полупрозрачном платье на шоу Fendi. Креативный директор Moschino Джереми Скотт нашел свой способ ответить пандемии, выпустив на подиум марионеток, за дефиле которых наблюдали куклы-гости во главе с Анной Винтур. Рассказываем, чем еще запомнилась миланская Неделя моды!

Ультраяркие оттенки

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Valentino

Фото: Vogue.com

Ставка на цвет будущей весной не проиграет, и дизайнеры смело делают ее. Козырем в рукаве Valentino снова стали «наэлектризованные» оттенки фуксии, а Донателла Версаче замиксовала самый яркий из них с ультрамариновым и кислотным зеленым. Опасение по поводу неоновых красок предусмотрел Дом Fendi, предложив выстраивать эффектные монолуки с цветом острого перца.

Лавандовый

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Salvatore Ferragamo

Фото: Vogue.com

Тоска по прованским уикендам заполонила коллекции, воплотившись в палитре лавандовых полей. Нежный сиреневый обыграл рабочую спецовку в коллекции Salvatore Ferragamo, разбавил «плечистый» блейзер от Versace и дерзнул появиться на прозрачных материалах в коллекциях Elisabetta Franchi и No. 21.

Затейливые принты

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Dolce & Gabbana

Фото: Vogue.com

Принты грядущего сезона рифмуются друг с другом в самых неожиданных вариациях. Донателла Версаче вдохновилась историей мифического острова Атлантиды, окружив подиум декоративными руинами и вооружившись блестящими морскими звездами, ракушками и водорослями. Доменико Дольче и Стефано Габбана предложили идеальный пэчворк-коктейль, рецепт которого — взболтать, но не смешивать. В одном аутфите подружились паттерны из прошлых коллекций модного Дома: от контрастного горошка и флористических мотивов до пестрых тропических принтов.

Power dressing

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Fendi

Фото: Vogue.com

Стиль сильных женщин не сдается и снова утверждается на лидирующие позиции в списке хитов. Будущей весной мы модем носить брючные костюмы цвета мяты, как в коллекции Boss, проведем эксперимент с небесными оттенками по примеру Salvatore Ferragamo, и доверимся объятиям тотального oversize.

Бохо-шик

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Alberta Ferretti

Фото: Vogue.com

Пересмотрите хронику светских выходов Кейт Мосс, чтобы найти свой безупречный бохо-микс. Богемного шика будет много, и дизайнеры настоятельно рекомендуют вооружаться аксессуарами с бахромой, плетеными фенечками и одеждой с фолк-мотивами. На заметку: в гамме сезона шоколадные и теплые бежевые оттенки будут в неограниченных количествах.

Идем по горячим следам и вспоминаем, как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне. О главных трендах и ярких событиях читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, пресс-служба

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