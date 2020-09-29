Ирина Шейк в наряде «морской звезды» и горячие тренды: чем запомнилась Неделя моды в Милане

Пересмотрите хронику светских выходов Кейт Мосс, чтобы найти свой безупречный бохо-микс. Богемного шика будет много, и дизайнеры настоятельно рекомендуют вооружаться аксессуарами с бахромой, плетеными фенечками и одеждой с фолк-мотивами. На заметку: в гамме сезона шоколадные и теплые бежевые оттенки будут в неограниченных количествах.

Идем по горячим следам и вспоминаем, как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне. О главных трендах и ярких событиях читайте на Passion.ru.