Ирина Шейк в наряде «морской звезды» и горячие тренды: чем запомнилась Неделя моды в Милане
Фото: Vogue.com
Ультраяркие оттенки
Фото: Vogue.com
Ставка на цвет будущей весной не проиграет, и дизайнеры смело делают ее. Козырем в рукаве Valentino снова стали «наэлектризованные» оттенки фуксии, а Донателла Версаче замиксовала самый яркий из них с ультрамариновым и кислотным зеленым. Опасение по поводу неоновых красок предусмотрел Дом Fendi, предложив выстраивать эффектные монолуки с цветом острого перца.
Лавандовый
Фото: Vogue.com
Тоска по прованским уикендам заполонила коллекции, воплотившись в палитре лавандовых полей. Нежный сиреневый обыграл рабочую спецовку в коллекции Salvatore Ferragamo, разбавил «плечистый» блейзер от Versace и дерзнул появиться на прозрачных материалах в коллекциях Elisabetta Franchi и No. 21.
Затейливые принты
Фото: Vogue.com
Принты грядущего сезона рифмуются друг с другом в самых неожиданных вариациях. Донателла Версаче вдохновилась историей мифического острова Атлантиды, окружив подиум декоративными руинами и вооружившись блестящими морскими звездами, ракушками и водорослями. Доменико Дольче и Стефано Габбана предложили идеальный пэчворк-коктейль, рецепт которого — взболтать, но не смешивать. В одном аутфите подружились паттерны из прошлых коллекций модного Дома: от контрастного горошка и флористических мотивов до пестрых тропических принтов.
Power dressing
Фото: Vogue.com
Стиль сильных женщин не сдается и снова утверждается на лидирующие позиции в списке хитов. Будущей весной мы модем носить брючные костюмы цвета мяты, как в коллекции Boss, проведем эксперимент с небесными оттенками по примеру Salvatore Ferragamo, и доверимся объятиям тотального oversize.
Бохо-шик
Фото: Vogue.com
Пересмотрите хронику светских выходов Кейт Мосс, чтобы найти свой безупречный бохо-микс. Богемного шика будет много, и дизайнеры настоятельно рекомендуют вооружаться аксессуарами с бахромой, плетеными фенечками и одеждой с фолк-мотивами. На заметку: в гамме сезона шоколадные и теплые бежевые оттенки будут в неограниченных количествах.
Идем по горячим следам и вспоминаем, как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне. О главных трендах и ярких событиях читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, пресс-служба
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