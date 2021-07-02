Мама Бритни Спирс хочет освободить ее от опеки отца: «Джейми многого недоговаривает»
То, что происходит с Бритни Спирс, беспокоит не только ее поклонников, но и некоторых близких – которые не причастны к сомнительной опеке над ней.
Как рассказывает источник издания People, мама Бритни Спирс очень волнуется за свою дочь и хочет вытащить ее из-под опеки бывшего мужа. Она считает, что Джейми Спирс был не до конца честен, и многого недоговаривает.
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Фото: @britneyspears
«Линн обеспокоена поведением своего бывшего мужа, особенно в вопросах опекунства и контроля имущества их дочери Бритни», — говорит источник издания.
Певица и сама попросила свою маму быть рядом с ней:
«Бритни умоляла Линн о помощи», – говорит источник.
Под опекой Бритни оказалась после нервного срыва – Джейми Спирс получил полный контроль над жизнью дочери и над ее деньгами.
Не так давно певица пожаловалась на свою семью – они полностью контролируют ее жизнь, издеваются над ней, не позволяют видеться с любимым человеком и иметь детей, а также заставляют работать даже во время болезни.
За певицу вступились ее поклонники, а также многие звезды, в том числе Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера.
Ранее также стало известно, что Бритни лишилась одного из финансовых опекунов. Финансовое учреждение Bessemer Trust, недавно назначенное в качестве соопекуна вместе с отцом Бритни Спирс, отказалось от опекунства над певицей из-за появившихся разногласий. Об этом сообщает издание TMZ.
Фото: Instagram Бритни Спирс, Сэма Асгари
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