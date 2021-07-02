Мама Бритни Спирс хочет освободить ее от опеки отца: «Джейми многого недоговаривает»

Под опекой Бритни оказалась после нервного срыва – Джейми Спирс получил полный контроль над жизнью дочери и над ее деньгами.

Не так давно певица пожаловалась на свою семью – они полностью контролируют ее жизнь, издеваются над ней, не позволяют видеться с любимым человеком и иметь детей, а также заставляют работать даже во время болезни.

За певицу вступились ее поклонники, а также многие звезды, в том числе Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера.

Ранее также стало известно, что Бритни лишилась одного из финансовых опекунов. Финансовое учреждение Bessemer Trust, недавно назначенное в качестве соопекуна вместе с отцом Бритни Спирс, отказалось от опекунства над певицей из-за появившихся разногласий. Об этом сообщает издание TMZ.