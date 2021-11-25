Как одеться, чтобы взволновать любимого — учимся у Виктории Бекхэм и других

Виктория Бекхэм

Виктории Бекхэм завидуют тысячи. И речь не только об успешной карьере и даже не о стройности, которой славится экс-участница Spice Girls. Все дело в одном из самых желанных мужчин мира, сердце которого всецело принадлежит ей.

На свидания с Дэвидом Бекхэмом Вики надевает самые высокие шпильки и ультраоблегающие платья. За ними далеко ходить не надо — все из актуальных коллекций ее собственного бренда.