Как одеться, чтобы взволновать любимого — учимся у Виктории Бекхэм и других
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм
Виктории Бекхэм завидуют тысячи. И речь не только об успешной карьере и даже не о стройности, которой славится экс-участница Spice Girls. Все дело в одном из самых желанных мужчин мира, сердце которого всецело принадлежит ей.
На свидания с Дэвидом Бекхэмом Вики надевает самые высокие шпильки и ультраоблегающие платья. За ними далеко ходить не надо — все из актуальных коллекций ее собственного бренда.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
Личная жизнь Ирины Шейк интересует многих, но модель тщательно ее скрывает и не дает комментариев на эту тему. Не так давно мир взорвала новость о ее романе с Канье Уэстом, который продлился всего несколько месяцев, затем папарацци поймали музу дизайнеров выходящей из дома экс-бойфренда и главного ловеласа Нью-Йорка Вито Шнабеля.
Что-что, а заинтриговать бывших модель умеет на все сто. Часто Ирина выходит на прогулки с бывшим возлюбленным Брэдли Купером и их дочерью Леей и делает это максимально эффектно. В ход идут кожаные мини-платья с брутальной обувью и комбинезоны нараспашку — так, чтобы было видно бра.
Фото: Eastnews
Хайди Клум
Хайди Клум мастерски удерживает внимание молодого мужа — так, что смотреть на других у него вряд ли есть время и желание. Супермодель щеголяет в мини-платьях и микротопах, смело выходит в свет в абсолютно прозрачных нарядах. Градус соблазнительности поднимается до предела во время совместного отдыха. Дома или на яхте одежда Хайди ограничивается крошечным бикини.
Фото: Dpa
Дженнифер Лопес
Тема возвращения к бывшему в Сети давно стала мемом, но Дженнифер Лопес своим примером показала обратное. По всей видимости, сойтись с Беном Аффлеком спустя 20 лет после расставания и разрыва помолвки было не такой уж и плохой идеей. Главное тому доказательство — светящиеся глаза и улыбки влюбленных. Впрочем, Бену в глаза смотреть порой не так просто — перед гипнотическими декольте Дженнифер не устоять.
Фото: Dpa
Мелания Трамп
К Мелании Трамп явно стоит присмотреться: экс-модель словенского происхождения стала главным соратником мужа в предвыборной гонке, благодаря чему (во многом) он победил. Супруга Дональда Трампа была не готова к роли первой леди, ведь это подразумевало активную общественную деятельность, участие в мероприятиях и слухи о личной жизни, от которых она старалась защищать сына. Меланию запомнили не только по некоторым громким скандалам, но и как самую стильную первую леди. Тяжело сейчас приходится Джилл Байден, которую постоянно сравнивают с миссис Трамп.
Фото: Dpa
Жена президента всегда была одета безупречно — в классических пальто и силуэтных платьях за тысячи долларов. Экстремально высокие шпильки — в любую погоду и по любому поводу. Правда, не всегда уместно — чего стоит ее скандальное дефиле в питоновых туфлях по последствиям разрушительного урагана «Харви» в Техасе.
Как одеться на свидание, чтобы оно прошло успешно? Этот вопрос мы обсудили с профессиональным стилистом-имиджмейкером и вывели формулу идеального образа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa