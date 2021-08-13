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Каблуки на пляж и «голые» платья: самые нелепые образы звезд

Модные промахи встречаются у всех: от селебрити до первых леди. Иногда случайно, а иногда и абсолютно осознанно. Когда-то из-за фиаско в стиле Меган Маркл не выходила из топов самых обсуждаемых знаменитостей. Герцогиня Сассекская напора не выдержала и ушла в отставку, зато многие не прочь бы достичь таких высот в рейтингах. Обсудим самые неуместные, а порой и нелепые образы звезд!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallook

Джинсы на красной дорожке

От прежнего флера красных дорожек осталось мало: на светских мероприятиях селебрити то и дело пытаются превзойти друг друга по степени эпатажности. Кто-то приходит в гигантских платьях-ракушках, кто-то демонстрирует «случайные» трюки с выпавшим бюстом, а, например, Шэрон Стоун и вовсе решила не тратить время на сложносочиненный образ.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото: Eastnews

Не фестиваль «Трайбека» в июне 2021-го актриса пришла в полупрозрачной майке-алкоголичке, засветив бра алого цвета, рубашке бойфренда и джинсах. Потертые капри из денима рекомендуем запомнить и обходить стороной: модель крайне не актуальная.

Каблуки и жакет на пляже

Кэти Холмс с дочкой Сури

Кэти Холмс с дочкой Сури

Фото: Eastnews

Часто звезды устраивают модные фотосессии на пляжах для Instagram. Елена Перминова, Эльза Хоск, Ким Кардашьян демонстрируют стильные трофеи от больших брендов в окружении пальм и белого песка. А мы вспоминаем подвиг Кэти Холмс, которая пришла на пляж с дочкой Сури, надев все и сразу. Актриса добавила к рваным джинсовым шортами и топу классический офисный жакет, пару босоножек на каблуках, на которых дефилировала вдоль берега, утопая в песке.

На шпильках по обломкам после урагана

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Фото: Globallook

Доставалось от «модных экспертов» и Мелании Трамп. Тогда еще первую леди критиковали за шлем колонизатора во время сафари-прогулки в Кении, за шерстяное платье Gucci в 30-градусную жару. Особенно подпортили репутацию супруги экс-президента питоновые слингбэки на экстремально высоких шпильках, которые она надела во время визита в Техас после разрушительного урагана «Харви».

Платье с принтом-коронавирусом

Иванка Трамп

Иванка Трамп

Фото: Eastnews

В обычном, на первый взгляд, платье Иванки Трамп нет ничего особенного, однако, пользователям Сети все-таки нашлось, что сказать. В феврале 2020-го года, когда коронавирус уже бушевал в мире, состоялся визит Дональда Трампа в Индию. Для одного из приемов Иванка выбрала небесно-голубое платье Proenza Schouler с акцентным принтом в виде алых цветов абстрактной формы — их сравнили с коронавирусом под микроскопом.

«Голое» платье на встречу с президентом

Хейли и Джастин Бибер

Хейли и Джастин Бибер

Фото: Eastnews

В июне состоялась встреча года: Джастин и Хейли Бибер посетили Елисейский дворец, где пообщались с Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Аутфит Хейли для визита к главе государства вызвал массу дискуссий: «голое» платье LaQuan Smith многие сочли неуместным.

По городу в бикини

Фиби Прайс

Фиби Прайс

Фото: Eastnews

Фиби Прайс умеет удивлять и даже шокировать. Например, недавно папарацци поймали 48-летнюю актрису прогуливающейся по улицам Лос-Анджелеса в одном бикини и шифоновом кафтане, который плохо справлялся с миссией скрыть формы. А Фиби это и не смущало: она позировала на камеру, демонстрируя все и сразу.

Фото: Instagram

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