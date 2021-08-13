Каблуки на пляж и «голые» платья: самые нелепые образы звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Джинсы на красной дорожке
От прежнего флера красных дорожек осталось мало: на светских мероприятиях селебрити то и дело пытаются превзойти друг друга по степени эпатажности. Кто-то приходит в гигантских платьях-ракушках, кто-то демонстрирует «случайные» трюки с выпавшим бюстом, а, например, Шэрон Стоун и вовсе решила не тратить время на сложносочиненный образ.
Фото: Eastnews
Не фестиваль «Трайбека» в июне 2021-го актриса пришла в полупрозрачной майке-алкоголичке, засветив бра алого цвета, рубашке бойфренда и джинсах. Потертые капри из денима рекомендуем запомнить и обходить стороной: модель крайне не актуальная.
Каблуки и жакет на пляже
Фото: Eastnews
Часто звезды устраивают модные фотосессии на пляжах для Instagram. Елена Перминова, Эльза Хоск, Ким Кардашьян демонстрируют стильные трофеи от больших брендов в окружении пальм и белого песка. А мы вспоминаем подвиг Кэти Холмс, которая пришла на пляж с дочкой Сури, надев все и сразу. Актриса добавила к рваным джинсовым шортами и топу классический офисный жакет, пару босоножек на каблуках, на которых дефилировала вдоль берега, утопая в песке.
На шпильках по обломкам после урагана
Фото: Globallook
Доставалось от «модных экспертов» и Мелании Трамп. Тогда еще первую леди критиковали за шлем колонизатора во время сафари-прогулки в Кении, за шерстяное платье Gucci в 30-градусную жару. Особенно подпортили репутацию супруги экс-президента питоновые слингбэки на экстремально высоких шпильках, которые она надела во время визита в Техас после разрушительного урагана «Харви».
Платье с принтом-коронавирусом
Фото: Eastnews
В обычном, на первый взгляд, платье Иванки Трамп нет ничего особенного, однако, пользователям Сети все-таки нашлось, что сказать. В феврале 2020-го года, когда коронавирус уже бушевал в мире, состоялся визит Дональда Трампа в Индию. Для одного из приемов Иванка выбрала небесно-голубое платье Proenza Schouler с акцентным принтом в виде алых цветов абстрактной формы — их сравнили с коронавирусом под микроскопом.
«Голое» платье на встречу с президентом
Фото: Eastnews
В июне состоялась встреча года: Джастин и Хейли Бибер посетили Елисейский дворец, где пообщались с Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Аутфит Хейли для визита к главе государства вызвал массу дискуссий: «голое» платье LaQuan Smith многие сочли неуместным.
По городу в бикини
Фото: Eastnews
Фиби Прайс умеет удивлять и даже шокировать. Например, недавно папарацци поймали 48-летнюю актрису прогуливающейся по улицам Лос-Анджелеса в одном бикини и шифоновом кафтане, который плохо справлялся с миссией скрыть формы. А Фиби это и не смущало: она позировала на камеру, демонстрируя все и сразу.
Фото: Instagram
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