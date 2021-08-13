Каблуки на пляж и «голые» платья: самые нелепые образы звезд

В обычном, на первый взгляд, платье Иванки Трамп нет ничего особенного, однако, пользователям Сети все-таки нашлось, что сказать. В феврале 2020-го года, когда коронавирус уже бушевал в мире, состоялся визит Дональда Трампа в Индию. Для одного из приемов Иванка выбрала небесно-голубое платье Proenza Schouler с акцентным принтом в виде алых цветов абстрактной формы — их сравнили с коронавирусом под микроскопом.

«Голое» платье на встречу с президентом