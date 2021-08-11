Бедра, как у Ким: Ирина Шейк прибавила в весе из-за неудачных брюк
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ирина выстроила образ вокруг мешковатых брюк ультравысокой посадки — удобных, но визуально прибавляющих лишние сантиметры к бедрам. К ним — базовый черный топ с вырезом каре, любимые (и остромодные) кожаные сандалии Burberry. Спрятаться от назойливых фотографов модель пыталась с помощью главного аксессуара года — сумки Cush от By Far.
Фото: Eastnews
Эстафету по возвращению к бывшим, по всей видимости, начала Дженнифер Лопес, которая вернулась к Бену Аффлеку спустя 20 лет после разрыва помолвки. А теперь и Ирину Шейк подловили выходящей со встречи с Вито Шнабелем — 34-летним знатоком современного искусства, который знает толк не только в арт-объектах, но и в женщинах. На его счету — романы с Хайди Клум, Эль Макферсон, Эмбер Херд, Деми Мур.
Фото: Globallook
Первые слухи о новой любви Ирины Шейк появились в 2020 году, когда пару стали замечать вместе. Подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram