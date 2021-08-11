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Бедра, как у Ким: Ирина Шейк прибавила в весе из-за неудачных брюк

Ирина Шейк то и дело оказывается в центре бурных обсуждений. После любовного треугольника с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях модель старается не афишировать личную жизнь. Но вездесущие папарацци не дремлют: некоторое время назад ее запечатлели в компании Канье Уэста, а теперь — выходящую из дома своего экс-бойфренда Вито Шнабеля (главного ловеласа Нью-Йорка по совместительству). Для тайного свидания Шейк оделась неброско, но допустила редкое модное фиаско.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Globallook

Ирина выстроила образ вокруг мешковатых брюк ультравысокой посадки — удобных, но визуально прибавляющих лишние сантиметры к бедрам. К ним — базовый черный топ с вырезом каре, любимые (и остромодные) кожаные сандалии Burberry. Спрятаться от назойливых фотографов модель пыталась с помощью главного аксессуара года — сумки Cush от By Far.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Эстафету по возвращению к бывшим, по всей видимости, начала Дженнифер Лопес, которая вернулась к Бену Аффлеку спустя 20 лет после разрыва помолвки. А теперь и Ирину Шейк подловили выходящей со встречи с Вито Шнабелем — 34-летним знатоком современного искусства, который знает толк не только в арт-объектах, но и в женщинах. На его счету — романы с Хайди Клум, Эль Макферсон, Эмбер Херд, Деми Мур.

Хайди Клум и Вито Шнабель

Хайди Клум и Вито Шнабель

Фото: Globallook

Первые слухи о новой любви Ирины Шейк появились в 2020 году, когда пару стали замечать вместе. Подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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