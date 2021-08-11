Бедра, как у Ким: Ирина Шейк прибавила в весе из-за неудачных брюк

Эстафету по возвращению к бывшим, по всей видимости, начала Дженнифер Лопес, которая вернулась к Бену Аффлеку спустя 20 лет после разрыва помолвки. А теперь и Ирину Шейк подловили выходящей со встречи с Вито Шнабелем — 34-летним знатоком современного искусства, который знает толк не только в арт-объектах, но и в женщинах. На его счету — романы с Хайди Клум, Эль Макферсон, Эмбер Херд, Деми Мур.