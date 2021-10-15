Стилист рассказала, как одеться на свидание, чтобы оно прошло успешно
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @cristinasurdu
Анна Калуцкая
Профессиональный стилист-имиджмейкер
Обыграйте достоинства. Например, если у вас небольшой бюст и пышные бедра, примерьте прямые или слегка расклешенные джинсы или брюки темных оттенков. В пару к ним — рубашку с карманами или летящую блузку с широким воротом или декором на груди.
Не надевайте опасное декольте, пайетки, ультракороткие юбки, облегающие платья с обувью на высоких каблуках, если свидание ориентировано на начало серьезных отношений. Это, возможно, и привлечет внимание мужчины, но отвлечет от главного — вашей личности.
Не перегружайте образ яркими цветами, крупными украшениями. Лучше меньше, да лучше — не более трех цветов в комплекте. Возможно монохромное сочетание. В таком случае следите, чтобы оттенки каждой вещи были похожими, желательно, одинаковыми.
Фото: Личный архив эксперта
Психология цвета в одежде имеет значение. Сочетание контрастных цветов способно сделать общение импульсивным, а мягкие и нюдовые — спокойным. Однако все зависит от характера мужчины и ваших пожеланий насчет продолжения свидания.
Немного о значении цветов в одежде:
- Красный — страсть, соблазн, активная жизненная позиция.
- Синий — интеллект, сдержанность, искренность.
- Пудровый и розовый — романтика, флирт, мягкий, успокаивающий эффект (но помните — все в меру).
- Зеленый — жизненная энергия, здоровье, молодость, доброта.
- Фиолетовый — привлекательность, мудрость.
- Черный — загадочность, опасность, томность.
- Белый — невинность, недоступность, чистота.
- Желтый — цвет, символизирующий дружбу (для свидания лучше не использовать).
- Коричневый и серый — скупые и скучные цвета, символизирующие упадок, старость, консерватизм, хотя определенные оттенки этих цветов вошли в топ трендов сезона.
Фото: Личный архив эксперта
Одежда и обувь для первого свидания должны подчеркивать индивидуальность и быть уместными. Коктейльные миди-платья и юбки — идеальный вариант. Эти предметы одежды без лишних слов различают нас гендерно и придают женственности.
Блейзер — символ элегантности и зрелости. Многие мужчины считают образ деловой женщины соблазнительным. Брючный костюм придаст мягкой натуре твердости, но лучше сочетать жакет с летящим платьем, чтобы сбалансировать самодостаточность и легкость характера.
В холодный период платья или юбки длины миди сочетайте с высокими сапогами — так, чтобы подол частично перекрывал голенища. С юбкой чуть выше колена также можно использовать сапоги средней высоты, например, модные сейчас казаки. В этом случае выбирайте колготки темных оттенков и не более 40 Den.
Фото: Личный архив эксперта
Обувь имеет большое значение. Ультрамодная грубая подошва-«трактор» пускай останется для следующих свиданий. Выбирайте элегантность и опрятность. Если встреча не подразумевает длительных прогулок, наденьте каблук средней высоты. Он придаст пластичность походке и «вытянет» любую фигуру. Для активного времяпрепровождения подойдут кеды и кроссовки.
На свидание лучше не брать громоздкую сумку. Вооружайтесь аксессуаром среднего размера или клатчем.
Не нужно списывать со счетов головные уборы. Главное — подобрать идеальный вариант под форму лица. В холодную погоду можно надеть шапку, элегантный берет или обернуть голову и шею легким вязаным снудом. Избегайте громоздких и ярких шляп с большими полями — спутник может не понять.
Фото: Instagram / личный архив эксперта