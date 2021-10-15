Стилист рассказала, как одеться на свидание, чтобы оно прошло успешно

Обыграйте достоинства. Например, если у вас небольшой бюст и пышные бедра, примерьте прямые или слегка расклешенные джинсы или брюки темных оттенков. В пару к ним — рубашку с карманами или летящую блузку с широким воротом или декором на груди.

Не надевайте опасное декольте, пайетки, ультракороткие юбки, облегающие платья с обувью на высоких каблуках, если свидание ориентировано на начало серьезных отношений. Это, возможно, и привлечет внимание мужчины, но отвлечет от главного — вашей личности.

Не перегружайте образ яркими цветами, крупными украшениями. Лучше меньше, да лучше — не более трех цветов в комплекте. Возможно монохромное сочетание. В таком случае следите, чтобы оттенки каждой вещи были похожими, желательно, одинаковыми.