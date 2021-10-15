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Стилист рассказала, как одеться на свидание, чтобы оно прошло успешно

Правильно подобранный образ способен на многое: придать уверенности, привлечь внимание и расположить к себе собеседника. На первом свидании особенно важно раскрыть себя как личность, произвести впечатление, но при этом оставить интригу и не перейти черту, чтобы не торопить события. Как одеться на романтическую встречу, чтобы она прошла успешно? Об этом Passion.ru поговорил с профессиональным стилистом-имиджмейкером Анной Калуцкой — ловите подробную инструкцию!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Сурду

Фото: Instagram @cristinasurdu

Анна Калуцкая

Профессиональный стилист-имиджмейкер

Обыграйте достоинства. Например, если у вас небольшой бюст и пышные бедра, примерьте прямые или слегка расклешенные джинсы или брюки темных оттенков. В пару к ним — рубашку с карманами или летящую блузку с широким воротом или декором на груди.

Не надевайте опасное декольте, пайетки, ультракороткие юбки, облегающие платья с обувью на высоких каблуках, если свидание ориентировано на начало серьезных отношений. Это, возможно, и привлечет внимание мужчины, но отвлечет от главного — вашей личности.

Не перегружайте образ яркими цветами, крупными украшениями. Лучше меньше, да лучше — не более трех цветов в комплекте. Возможно монохромное сочетание. В таком случае следите, чтобы оттенки каждой вещи были похожими, желательно, одинаковыми.

Анна Калуцкая

Анна Калуцкая

Фото: Личный архив эксперта

Психология цвета в одежде имеет значение. Сочетание контрастных цветов способно сделать общение импульсивным, а мягкие и нюдовые — спокойным. Однако все зависит от характера мужчины и ваших пожеланий насчет продолжения свидания.

Немного о значении цветов в одежде:

  • Красный — страсть, соблазн, активная жизненная позиция.
  • Синий — интеллект, сдержанность, искренность.
  • Пудровый и розовый — романтика, флирт, мягкий, успокаивающий эффект (но помните — все в меру).
  • Зеленый — жизненная энергия, здоровье, молодость, доброта.
  • Фиолетовый — привлекательность, мудрость.
  • Черный — загадочность, опасность, томность.
  • Белый — невинность, недоступность, чистота.
  • Желтый — цвет, символизирующий дружбу (для свидания лучше не использовать).
  • Коричневый и серый — скупые и скучные цвета, символизирующие упадок, старость, консерватизм, хотя определенные оттенки этих цветов вошли в топ трендов сезона.
Анна Калуцкая

Анна Калуцкая

Фото: Личный архив эксперта

Одежда и обувь для первого свидания должны подчеркивать индивидуальность и быть уместными. Коктейльные миди-платья и юбки — идеальный вариант. Эти предметы одежды без лишних слов различают нас гендерно и придают женственности.

Блейзер — символ элегантности и зрелости. Многие мужчины считают образ деловой женщины соблазнительным. Брючный костюм придаст мягкой натуре твердости, но лучше сочетать жакет с летящим платьем, чтобы сбалансировать самодостаточность и легкость характера.

В холодный период платья или юбки длины миди сочетайте с высокими сапогами — так, чтобы подол частично перекрывал голенища. С юбкой чуть выше колена также можно использовать сапоги средней высоты, например, модные сейчас казаки. В этом случае выбирайте колготки темных оттенков и не более 40 Den.

Анна Калуцкая

Анна Калуцкая

Фото: Личный архив эксперта

Обувь имеет большое значение. Ультрамодная грубая подошва-«трактор» пускай останется для следующих свиданий. Выбирайте элегантность и опрятность. Если встреча не подразумевает длительных прогулок, наденьте каблук средней высоты. Он придаст пластичность походке и «вытянет» любую фигуру. Для активного времяпрепровождения подойдут кеды и кроссовки.

На свидание лучше не брать громоздкую сумку. Вооружайтесь аксессуаром среднего размера или клатчем.

Не нужно списывать со счетов головные уборы. Главное — подобрать идеальный вариант под форму лица. В холодную погоду можно надеть шапку, элегантный берет или обернуть голову и шею легким вязаным снудом. Избегайте громоздких и ярких шляп с большими полями — спутник может не понять.

Фото: Instagram / личный архив эксперта