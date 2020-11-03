Как менялся стиль «Отчаянной домохозяйки» Тери Хэтчер
Фото: Dpa
1990-е
Фото: Eastnews
Девяностые стали периодом первого карьерного подъема Тери. Актриса получила знаковую на своем пути роль Лоис Лейн в фантастическом сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», который был в эфире с 1993 по 1997 годы. После она получила череду ролей в фильмах, которые станут культовыми — легендарный «Два дня в долине», «Завтра не умрет никогда». На красной дорожке молодая Хэтчер доказывала, что сиять можно в чем угодно: от кроссовок и мешковатых брюк до шелковых комбинаций с элегантными шлейфами.
2003 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
В 2004 году звезда приняла участие в съемках первого сезона «Отчаянных домохозяек». Поговаривают, характер у актрисы сложный, что сильно сказывалось на ее отношениях с коллегами по съемочной площадке. На экране об этом невозможно догадаться: добрая растяпа Сьюзан раздражает разве что красотку Иди Бритт, с которой они соперничают за сердце нового соседа Майка Дельфино. Символ светских выходов Хэтчер — декольте. Этой визитной карточкой звезда пользуется и по сей день, причем выбирая самую экстремальную глубину.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Тери не прочь поэкспериментировать: с фасоном, длиной, цветом. На одной из знаменитых премий в Барселоне в 2006 году Хэтчер покорила публику своим выходом в силуэтном платье-«русалке» с перекрещивающимися драпировками и шлейфом. Конфетный цвет наряда играет на контрасте с дерзкими черными перчатками выше локтя, мерцающим клатчем и увесистыми бриллиантами. На стройной фигуре актрисы все смотрится одинаково эффектно: и облегающие платья-футляры, и шелковые мини без бретелей, и струящиеся кимоно цвета металлик.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Ставки звезда нередко делает на подчеркивание изгибов и во всех случаях демонстрирует стопроцентное попадание. Актриса обожает цвета Барби, выбирая силуэтные наряды в гамме розового, умеет эффектно преподнести бутылочный зеленый. Но и не забывает о добрых традициях классики — маленькие черные платья не исчезают из ее арсенала. Элегантная Тери иной раз превращается в брутальную миссис Хэтчер. Как, например, на очередной премии в 2014, когда дерзкая шатенка появилась в облегающих кожаных брюках и на головокружительных шпильках.
2016 – 2018 гг.
Фото: Eastnews
Тери Хэтчер не теряет ни форму, ни модную хватку. Актриса выбирает лаконичные фасоны и прилегающие силуэты, но вносит «перчинку» с помощью сочных оттенков или игры контрастов. Среди запоминающихся образов — выход на вечеринку благотворительного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда звезда блеснула в платье насыщенного алого цвета с высоким разрезом от бедра. «Продолжением» бесконечно длинных ног стали мерцающие лодочки цвета шампань. А через 2 года, по тому же случаю, сияла в силуэтном наряде цвета помадной фуксии.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
В последние несколько лет Тери Хэтчер редко можно увидеть на светских раутах и в объективах папарацци. Сегодня она позиционирует себя как «маму, актрису, писательницу, гурмана, путешественницу на винтажном автомобиле и ведущую на YouTube» — так обозначила свои роли Тери в профиле Instagram. Кстати, после спада в актерской карьере она попробовала себя в кулинарии и в блоге регулярно передает «привет» поклонникам прямиком со своей кухни, где готовит безглютеновые блинчики и выпекает тыквенный хлеб.
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Фото: GettyImages, Dpa, Eastnews, Globallook
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