passion.ru

Как менялся стиль «Отчаянной домохозяйки» Тери Хэтчер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

2005 г.

Фото: Dpa

Тери Хэтчер многие помнят по одной из ключевых ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки». И персонаж актрисе достался яркий: иллюстратор детских книг Сьюзан Майер. Неуклюжесть Сьюзан забавляла зрителей все 8 сезонов. Она не умела готовить ничего, кроме макарон с сыром (и те умудрялась испортить), а однажды совершенно случайно сожгла дом соседки, опрокинув свечу. Миссис Майер могла все: в гости к подругам она ходила в джинсах-клеш и футболке, на вечеринках производила фурор экстремальными мини, а перед возлюбленным Майком Дельфино и вовсе случайно оказалась без одежды, упав в кусты. Сама актриса в реальной жизни легко может обезоружить кого угодно. Рассказываем, какими приемами она для этого пользуется последние 25 лет.

1990-е

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

1994 г.

Фото: Eastnews

Девяностые стали периодом первого карьерного подъема Тери. Актриса получила знаковую на своем пути роль Лоис Лейн в фантастическом сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», который был в эфире с 1993 по 1997 годы. После она получила череду ролей в фильмах, которые станут культовыми — легендарный «Два дня в долине», «Завтра не умрет никогда». На красной дорожке молодая Хэтчер доказывала, что сиять можно в чем угодно: от кроссовок и мешковатых брюк до шелковых комбинаций с элегантными шлейфами.

2003 – 2005 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2003 г.

Фото: GettyImages

В 2004 году звезда приняла участие в съемках первого сезона «Отчаянных домохозяек». Поговаривают, характер у актрисы сложный, что сильно сказывалось на ее отношениях с коллегами по съемочной площадке. На экране об этом невозможно догадаться: добрая растяпа Сьюзан раздражает разве что красотку Иди Бритт, с которой они соперничают за сердце нового соседа Майка Дельфино. Символ светских выходов Хэтчер — декольте. Этой визитной карточкой звезда пользуется и по сей день, причем выбирая самую экстремальную глубину.

2006 – 2011 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

2006 г.

Фото: Dpa

Тери не прочь поэкспериментировать: с фасоном, длиной, цветом. На одной из знаменитых премий в Барселоне в 2006 году Хэтчер покорила публику своим выходом в силуэтном платье-«русалке» с перекрещивающимися драпировками и шлейфом. Конфетный цвет наряда играет на контрасте с дерзкими черными перчатками выше локтя, мерцающим клатчем и увесистыми бриллиантами. На стройной фигуре актрисы все смотрится одинаково эффектно: и облегающие платья-футляры, и шелковые мини без бретелей, и струящиеся кимоно цвета металлик.

2012 – 2015 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

2012 г.

Фото: Globallook

Ставки звезда нередко делает на подчеркивание изгибов и во всех случаях демонстрирует стопроцентное попадание. Актриса обожает цвета Барби, выбирая силуэтные наряды в гамме розового, умеет эффектно преподнести бутылочный зеленый. Но и не забывает о добрых традициях классики — маленькие черные платья не исчезают из ее арсенала. Элегантная Тери иной раз превращается в брутальную миссис Хэтчер. Как, например, на очередной премии в 2014, когда дерзкая шатенка появилась в облегающих кожаных брюках и на головокружительных шпильках.

2016 – 2018 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

2016 г.

Фото: Eastnews

Тери Хэтчер не теряет ни форму, ни модную хватку. Актриса выбирает лаконичные фасоны и прилегающие силуэты, но вносит «перчинку» с помощью сочных оттенков или игры контрастов. Среди запоминающихся образов — выход на вечеринку благотворительного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда звезда блеснула в платье насыщенного алого цвета с высоким разрезом от бедра. «Продолжением» бесконечно длинных ног стали мерцающие лодочки цвета шампань. А через 2 года, по тому же случаю, сияла в силуэтном наряде цвета помадной фуксии.

2019 – 2020 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

2019 г.

Фото: Globallook

В последние несколько лет Тери Хэтчер редко можно увидеть на светских раутах и в объективах папарацци. Сегодня она позиционирует себя как «маму, актрису, писательницу, гурмана, путешественницу на винтажном автомобиле и ведущую на YouTube» — так обозначила свои роли Тери в профиле Instagram. Кстати, после спада в актерской карьере она попробовала себя в кулинарии и в блоге регулярно передает «привет» поклонникам прямиком со своей кухни, где готовит безглютеновые блинчики и выпекает тыквенный хлеб.

Instagram @officialterihatcher

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Марсии Кросс — актрисы, сыгравшей роль Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки». Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Dpa, Eastnews, Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!