Как менялся стиль «Отчаянной домохозяйки» Тери Хэтчер

Тери Хэтчер многие помнят по одной из ключевых ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки». И персонаж актрисе достался яркий: иллюстратор детских книг Сьюзан Майер. Неуклюжесть Сьюзан забавляла зрителей все 8 сезонов. Она не умела готовить ничего, кроме макарон с сыром (и те умудрялась испортить), а однажды совершенно случайно сожгла дом соседки, опрокинув свечу. Миссис Майер могла все: в гости к подругам она ходила в джинсах-клеш и футболке, на вечеринках производила фурор экстремальными мини, а перед возлюбленным Майком Дельфино и вовсе случайно оказалась без одежды, упав в кусты. Сама актриса в реальной жизни легко может обезоружить кого угодно. Рассказываем, какими приемами она для этого пользуется последние 25 лет.