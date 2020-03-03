Не модная диета, а вопрос здоровья: в чем на самом деле кроется опасность глютена

Сдать правильные анализы

«Недавно общалась с приятельницей, которой 35 лет. Только сейчас ей поставили диагноз - целиакия, до этого лечили от панкреатита, так как были проблемы с поджелудочной. Я сама у знала о непереносимости глютена лишь недавно, когда после рождения дочери начались серьезнейшие проблемы с кожей: она зудела, шелушилась, потом добавились гнойные высыпания. Дерматологи, в том числе из лучших частных клиник, не могли поставить диагноз, списывая все на розацею. Объясняли это гормональным сбоем, стрессом, усталостью, приемом антибиотиков.

Свой гастрит и проблемы с кожей я не связывала очень долгое время. И вот наконец встретила врача, который настоял на полной диагностике организма. Я сдала все анализы у эндокринолога: гормональный фон соответствует моему возрасту. Проверили на паразитов – все ок. По витаминам – стандартная нехватка витамина D. И только тест на пищевую панель показал, что организм реагирует бурно не только на глютен, яичный белок и желток, молочные продукты (любое животное молоко), но и на помидоры, чеснок, бананы, фисташки, киви, шоколад и мед. Целый список! Исключив эти продукты, уже спустя три недели кожа, наконец, стала чистой. Но как только в организм попадают продукты с глютеном (он много где содержится в скрытой форме!), сразу начинается реакция - зуд, покраснения, дискомфорт в желудке».

Признаки чувствительности к глютену

Непереносимость глютена у всех проявляется по-разному. У кого-то обостряются риниты и даже мигрень, у кого-то бесконечные проблемы с ЖКТ и кожные высыпания. В ряде случаев проявляется в виде болей в суставах и проблем с зубами. Без полноценных анализов не обойтись. И тут главное – найти хорошего врача. Начать нужно с гастроэнтеролога. Не доверяйте модным диетологам и фуд-блогерам из соцсетей – ищите специалиста по отзывам и рекомендациям. Только лишь сдать тест на чувствительность к глютену недостаточно – сейчас эту услугу в частном порядке оказывают многие лаборатории, но подобный анализ может оказаться и ложно-отрицательным, потому так важно найти специалиста, который проанализирует целый комплекс показателей.

Если выяснится, что у вас непереносимость глютена, придется полностью изменить режим питания. Речь не о диете, а о об образе жизни. И да, продукты без глютена стоят в среднем на 30% дороже. Это связано с рядом требований к их производству. Сразу привыкнуть к жизни без глютена мало у кого получается, слишком велика сила привычки.

«Мне понадобилось четыре года. До этого было множество срывов, когда я махала рукой и покупала запрещенные продукты, потому что очень сложно найти, что поесть. Ты всегда должен анализировать состав, читать информацию на этикетке, расспрашивать официантов в ресторане, что добавлено в тот или иной соус и так далее. Порой требуется перестроить жизнь всей семьи. Если у ребенка целиакия, то ему нужно объяснить, почему нельзя есть тот или иной продукт. И, например, глютен не смывается с посуды полностью, то есть ее нужно всю заменить. Тут целый ряд нюансов и в нашей стране люди своими силами пытаются решить эту проблему, находя информацию буквально по крупицам. Потому что это вопрос прежде всего здоровья, а не модной диеты».