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Диско-брюки, платье-«ковер» и другие модные фиаско королевских особ

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Биргитта Шведская

Фото: Globallook

Каждый выход представительниц королевских семей устремляет на них миллионы взглядов. Кто-то восхищается, а кто-то так и норовит ухватиться за любой найденный недостаток. Не запятнать свою модную репутацию удалось, пожалуй, лишь испанской королеве Летиции. Что ценно, ведь этой участи не избежала ни всеми любимая герцогиня Кэтрин, ни признанная икона стиля королева Рания. Вспомним, на чем попадались монаршие особы за последние несколько лет!

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Eastmews

Кейт Миддлтон — эталон элегантного стиля. Герцогиня Кембриджская чтит предписания королевского протокола и старается не расстраивать свекровь. Зато иногда все же забавляет публику не самыми уместными нарядами. Легкие миди-юбки Кэтрин порой проигрывают силе ветра, и их уж точно не назовешь удачным выбором для партии в крикет. Обычно герцогиня подвешивает к подолу крошечные гири, но, видимо, в этот раз забыла об этом лайфхаке.

Королева Матильда

Королева Матильда

Фото: Globallook

Бельгийская королева Матильда оказалась в круговороте сплетен в сентябре 2020 года, когда отправилась на концерт в собор Святого Бавона. Ее Величество эффектно щеголяла в блестящих диско-брюках, к которым подобрала миниатюрный клатч-минодьер и даже защитную маску в тон.

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Фото: GettyImages

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер посетила одно из светских мероприятий Лондона в 2017 году в блестящем наряде «Ихтиандра». Небесно-голубой комбинезон с брюками-палаццо больше напоминал цирковой костюм, зато произвести вау-эффект аристократке определенно удалось.

Королева Максима

Королева Максима

Фото: Globallook

А вот Максима, королева Нидерландов, совершенно не ограничивает себя в яркости и смело идет на эксперименты. Ее Величество может позволить себе и total-образы цвета острого перца, и взобраться на велосипед в облегающем платье и на головокружительных шпильках. Во время одного из своих визитов в Национальный театр оперы и балета в 2017-м монаршая особа выбрала платье с этническими мотивами и невольно стала продолжением красной ковровой дорожки.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Eastnews

Самой обсуждаемой персоной, вокруг которой на протяжении нескольких лет разгорались самые остросюжетные скандалы, бесспорно является Меган Маркл. В чем только не упрекали герцогиню Сассекскую: и в отказе от телесных колготок, и в ношении брюк, и даже пятна пота в одном из ее образов разглядеть смогли. У просвечивающей нижнее белье юбке цвета электрик не было ни единого шанса остаться без едких комментариев.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

Фото: GettyImages

Биргитта Шведская

Биргитта Шведская

Фото: Globallook

Биргитта Шведская, сестра короля Карла XVI Густава, поддерживает имидж принцессы уже 83 года. Хоть зачастую ее образы больше напоминают стиль Пэрис Хилтон в нулевых — не хватает лишь велюрового костюма. Зато оттенков розового в ее гардеробе предостаточно, а вместе с тем — мини-платьев, меховых манто, туфель «Золушки» на шпильках и увесистых бриллиантов.

Биргитта Шведская

Фото: Globallook

Кстати, ноги принцессы Биргитты по-прежнему позволяют носить самую экстремальную длину. Главная модная установка представительницы шведской короны — розового не бывает много.

Шведская принцесса Виктория

Шведская принцесса Виктория

Фото: Globallook

Блеск диско-шара вдохновил и шведскую принцессу Викторию: монаршая особа дефилировала перед вездесущими папарацци в макси-платье, напоминающим фольгу. Поддержала эффект и плотная, будто слегка помятая текстура материала. А дополнили look громоздкие туфли в тон и ювелирные акценты из белого золота.

Оплошности в выборе нарядов допускают и представительницы монарших семей, и первые леди. И Мелания Трамп знает об этом наверняка: экс-модель нередко становилась центром бурных обсуждений в Сети из-за стиля. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook, GettyImages, Dpa

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