Диско-брюки, платье-«ковер» и другие модные фиаско королевских особ

Блеск диско-шара вдохновил и шведскую принцессу Викторию: монаршая особа дефилировала перед вездесущими папарацци в макси-платье, напоминающим фольгу. Поддержала эффект и плотная, будто слегка помятая текстура материала. А дополнили look громоздкие туфли в тон и ювелирные акценты из белого золота.

Оплошности в выборе нарядов допускают и представительницы монарших семей, и первые леди. И Мелания Трамп знает об этом наверняка: экс-модель нередко становилась центром бурных обсуждений в Сети из-за стиля. Подробнее читайте на Passion.ru.