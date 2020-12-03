Диско-брюки, платье-«ковер» и другие модные фиаско королевских особ
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон
Фото: Eastmews
Кейт Миддлтон — эталон элегантного стиля. Герцогиня Кембриджская чтит предписания королевского протокола и старается не расстраивать свекровь. Зато иногда все же забавляет публику не самыми уместными нарядами. Легкие миди-юбки Кэтрин порой проигрывают силе ветра, и их уж точно не назовешь удачным выбором для партии в крикет. Обычно герцогиня подвешивает к подолу крошечные гири, но, видимо, в этот раз забыла об этом лайфхаке.
Королева Матильда
Фото: Globallook
Бельгийская королева Матильда оказалась в круговороте сплетен в сентябре 2020 года, когда отправилась на концерт в собор Святого Бавона. Ее Величество эффектно щеголяла в блестящих диско-брюках, к которым подобрала миниатюрный клатч-минодьер и даже защитную маску в тон.
Китти Спенсер
Фото: GettyImages
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер посетила одно из светских мероприятий Лондона в 2017 году в блестящем наряде «Ихтиандра». Небесно-голубой комбинезон с брюками-палаццо больше напоминал цирковой костюм, зато произвести вау-эффект аристократке определенно удалось.
Королева Максима
Фото: Globallook
А вот Максима, королева Нидерландов, совершенно не ограничивает себя в яркости и смело идет на эксперименты. Ее Величество может позволить себе и total-образы цвета острого перца, и взобраться на велосипед в облегающем платье и на головокружительных шпильках. Во время одного из своих визитов в Национальный театр оперы и балета в 2017-м монаршая особа выбрала платье с этническими мотивами и невольно стала продолжением красной ковровой дорожки.
Меган Маркл
Фото: Eastnews
Самой обсуждаемой персоной, вокруг которой на протяжении нескольких лет разгорались самые остросюжетные скандалы, бесспорно является Меган Маркл. В чем только не упрекали герцогиню Сассекскую: и в отказе от телесных колготок, и в ношении брюк, и даже пятна пота в одном из ее образов разглядеть смогли. У просвечивающей нижнее белье юбке цвета электрик не было ни единого шанса остаться без едких комментариев.
Королева Елизавета II
Фото: GettyImages
Биргитта Шведская
Фото: Globallook
Биргитта Шведская, сестра короля Карла XVI Густава, поддерживает имидж принцессы уже 83 года. Хоть зачастую ее образы больше напоминают стиль Пэрис Хилтон в нулевых — не хватает лишь велюрового костюма. Зато оттенков розового в ее гардеробе предостаточно, а вместе с тем — мини-платьев, меховых манто, туфель «Золушки» на шпильках и увесистых бриллиантов.
Фото: Globallook
Кстати, ноги принцессы Биргитты по-прежнему позволяют носить самую экстремальную длину. Главная модная установка представительницы шведской короны — розового не бывает много.
Шведская принцесса Виктория
Фото: Globallook
Блеск диско-шара вдохновил и шведскую принцессу Викторию: монаршая особа дефилировала перед вездесущими папарацци в макси-платье, напоминающим фольгу. Поддержала эффект и плотная, будто слегка помятая текстура материала. А дополнили look громоздкие туфли в тон и ювелирные акценты из белого золота.
Оплошности в выборе нарядов допускают и представительницы монарших семей, и первые леди. И Мелания Трамп знает об этом наверняка: экс-модель нередко становилась центром бурных обсуждений в Сети из-за стиля. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, Globallook, GettyImages, Dpa
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