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От дерзких декольте до пестрых принтов: эволюция стиля Евы Мендес

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2003 г.

Фото: GettyImages

Американская актриса Ева Мендес владеет не только сердцем одного из самых завидных красавчиков кинематографа Райана Гослинга, но и отличным чувством стиля. После рождения дочерей в 2014 и 2016 годах звезда радовала поклонников своими выходами редко, но всегда метко. Ева быстро восстанавливала форму, и по сей день хвастается точеной фигурой — мало кто верит, что в этом году ей исполнилось 46. Рассказываем, как менялся стиль актрисы в последние 20 лет.

2003 – 2005 гг.

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2003 г.

Фото: Dpa

С начала и до середины нулевых Мендес сияла в шелках, делая ставку на элегантность и сдержанность. Разве что добавляла акцентную обувь или цвет. Типичные модные «представители» гардероба 2000-х появлялись в ее арсенале крайне редко, за исключением туфель, усыпанных кристаллами, эффектных комбинаций в пол и кепи. Актриса тянулась к лаконичным формам, практически не переходя на сторону присущей эпохе китчливости, когда «надеть все лучшее сразу» — синоним «быть в тренде». Черный, белый, металлик — беспроигрышная формула идеального выхода.

2006 – 2008 гг.

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2006 г.

Фото: Eastnews

Ева все чаще обращается к классике power dressing, видоизмененной под соблазнительные выходы на красную дорожку. Чего стоит одно появление актрисы в белоснежной двойке из юбки-карандаша и приталенного жакета, надетого на голое тело! В хронике образов звезды активно используются наряды к опасными вырезами. Мендес действует по правило золотой середины, выбирая всегда одну зону, которая будет открыта — ноги или декольте. Еще одна страсть — насыщенные оттенки и контрастные принты, и среди лидеров — крупный горошек, который венчает платья в духе пятидесятых. В союзе с «высокими» прическами и яркими лодочками выглядит всегда сногсшибательно.

2009 – 2011 гг.

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2009 г.

Фото: Globallook

Запоминаем эффективный прием: рубашка, будто тайком позаимствованная из мужской половины гардеробной, надетая без бра и застегнутая до половины обеспечивает стопроцентный вау-эффект в любой ситуации. Компенсировать градус соблазнительности Ева предлагает с помощью отвлекающих маневров: игры контрастов белого и черного, акцентного колье на шее и юбки скромной длины миди. Для вечернего дресс-кода у Мендес всегда припасены платья в духе античных богинь с блеском золота и переливами оттенков пудрового шелка. Есть место и для футуристичных форм — как, например, на одной из премьер 2010 года, где звезда появилась в дымчато-сером пышном платье в стиле Маркизы де Помпадур.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Дерзкие наряды на красной дорожке сменяются образами пинап-домохозяйки с постеров пятидесятых годов. Ева обожает платья с флористическими принтами и абсолютно смело одевается в них с головы до ног. Детали подбирает в рифму образу — лаконичные сумки-чемоданчики, обувь на изящных шпильках, ободки и повязки, которые дополняют прически, как у героинь черно-белых фильмов. На контрасте с «отчаянной домохозяйкой» играет эффектная бизнес-вумен и жгучая брюнетка с распущенными волосами и ярким макияжем, корой Мендес частенько дает волю на светских раутах.

2017 – 2020 гг.

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2017 г.

Фото: GettyImages

Наряды а-ля винтаж победили: в последние несколько лет Еву трудно представить без пышных платьев с объемными рукавами и забавным горошком, пестрых флористических принтов, шпилек и высоких причесок. В своей тактике актриса часто делает ход акцентными украшениями, добавляя в образы широкие ремни, гигантские серьги-кольца и многоярусные колье.

Ева Мендес / Instagram @evamendes

Пускай в светских хрониках Мендес появляется крайне редко, зато в своем Instagram не перестает радовать поклонников яркими фото и бекстейдж-видео со съемок. Сейчас актриса старается уделять как можно больше времени семье, в частности, воспитанию дочерей. И одно можно сказать точно: выглядит при этом на все сто!

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Элизабет Херли — поклонницы цвета Барби и глубоких декольте. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Globallook, Dpa, Eastnews, Instagram @evamendes

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