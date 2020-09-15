От дерзких декольте до пестрых принтов: эволюция стиля Евы Мендес

Пускай в светских хрониках Мендес появляется крайне редко, зато в своем Instagram не перестает радовать поклонников яркими фото и бекстейдж-видео со съемок. Сейчас актриса старается уделять как можно больше времени семье, в частности, воспитанию дочерей. И одно можно сказать точно: выглядит при этом на все сто!

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