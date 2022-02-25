«Дедушкин» костюм, платье с выпускного и другие модные провалы звезд в феврале

Александра Бортич

Сразу два конфуза из-за колготок обрушились на знаменитостей. Ксения Собчак иронично прокомментировала новую фотосессию Светланы Бондарчук в колготках цвета фуксии, сказав, что они испортили даже ее идеальные ноги. А затем от коварного капрона пострадала Александра Бортич, которую, впрочем, стрелкой не напугать.

Актриса пришла на премьеру фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой и заметила дырку на колготках. Недолго думая, звезда удалилась к барной стойке, разорвала их на себе и вновь вышла к фотографам. В Сети, конечно же, разгорелось бурное обсуждение. Даже Стася Милославская подколола подругу и предложила дать ей денег на новые колготки.