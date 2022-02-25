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«Дедушкин» костюм, платье с выпускного и другие модные провалы звезд в феврале

В феврале звезды старались успеть везде и всюду: на каждую премьеру, премию и презентацию. Стилисты едва успевали подбирать образы, а в некоторых случаях терпели настоящие поражения. Разбираем, кому из знаменитостей не мешало бы пересмотреть кадры в своих творческих командах!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Роберт Паттинсон и Зои Кравиц

Фото: Globallook

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон вернулся к экспериментам. Помимо образ загадочного вампира, актер примерял роль бэд-боя на обложке известного глянца, на которой позировал с разбитым носом и серебряными коронками. А теперь обратился к самым модным силам мира сего и припас костюм на вырост от Jil Sander, который выглядит так, будто достался ему от дедушки.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Фото: Globallook

Милла Йовович

Кстати, о преемственности. В феврале выходом в свет порадовала даже Милла Йовович, которая в последнее время появляется на публике крайне редко. Для светского мероприятия актриса выбрала фатиновое платье, которое можно смело надеть на выпускной из средней школы. Фасон не самый удачный: он визуально «съел» талию звезды и навеял поклонникам мысль о возможной беременности.

Милла Йовович

Милла Йовович

Фото: Globallook

Скаут Уиллис

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут призывает не жертвовать комфортом. Даже под прицелом папарацци 30-летняя наследница не стесняется расхаживать в растянутых выгоревших трениках, безразмерном кардигане и прячет «грустную» укладку под шапкой бини.

Скаут Уиллис

Скаут Уиллис

Фото: Eastnews

Александра Бортич

Сразу два конфуза из-за колготок обрушились на знаменитостей. Ксения Собчак иронично прокомментировала новую фотосессию Светланы Бондарчук в колготках цвета фуксии, сказав, что они испортили даже ее идеальные ноги. А затем от коварного капрона пострадала Александра Бортич, которую, впрочем, стрелкой не напугать.

Актриса пришла на премьеру фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой и заметила дырку на колготках. Недолго думая, звезда удалилась к барной стойке, разорвала их на себе и вновь вышла к фотографам. В Сети, конечно же, разгорелось бурное обсуждение. Даже Стася Милославская подколола подругу и предложила дать ей денег на новые колготки.

Александра Бортич

Александра Бортич

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Джессика Симпсон

Стилиста, срочно! Джессика Симпсон, как и некоторые ее коллеги, не может смириться, что 2000-е и 2010-е давно закончились. Певица носит джинсы скинни, добавляет массивные ремни на бедра и сочетает несочетаемое. Как, например, голубой деним с монструозными ботфортами из клетчатого денима.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: Instagram @jessicasimpson

Тренд среди знаменитостей — бродяжий стиль, который ломает мысль о том, что встречают по одежке. Вариации на тему встречаются у самых модных девушек — от Ирины Шейк до Хейли Бибер. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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