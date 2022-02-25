«Дедушкин» костюм, платье с выпускного и другие модные провалы звезд в феврале
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон вернулся к экспериментам. Помимо образ загадочного вампира, актер примерял роль бэд-боя на обложке известного глянца, на которой позировал с разбитым носом и серебряными коронками. А теперь обратился к самым модным силам мира сего и припас костюм на вырост от Jil Sander, который выглядит так, будто достался ему от дедушки.
Фото: Globallook
Милла Йовович
Кстати, о преемственности. В феврале выходом в свет порадовала даже Милла Йовович, которая в последнее время появляется на публике крайне редко. Для светского мероприятия актриса выбрала фатиновое платье, которое можно смело надеть на выпускной из средней школы. Фасон не самый удачный: он визуально «съел» талию звезды и навеял поклонникам мысль о возможной беременности.
Фото: Globallook
Скаут Уиллис
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут призывает не жертвовать комфортом. Даже под прицелом папарацци 30-летняя наследница не стесняется расхаживать в растянутых выгоревших трениках, безразмерном кардигане и прячет «грустную» укладку под шапкой бини.
Фото: Eastnews
Александра Бортич
Сразу два конфуза из-за колготок обрушились на знаменитостей. Ксения Собчак иронично прокомментировала новую фотосессию Светланы Бондарчук в колготках цвета фуксии, сказав, что они испортили даже ее идеальные ноги. А затем от коварного капрона пострадала Александра Бортич, которую, впрочем, стрелкой не напугать.
Актриса пришла на премьеру фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой и заметила дырку на колготках. Недолго думая, звезда удалилась к барной стойке, разорвала их на себе и вновь вышла к фотографам. В Сети, конечно же, разгорелось бурное обсуждение. Даже Стася Милославская подколола подругу и предложила дать ей денег на новые колготки.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Джессика Симпсон
Стилиста, срочно! Джессика Симпсон, как и некоторые ее коллеги, не может смириться, что 2000-е и 2010-е давно закончились. Певица носит джинсы скинни, добавляет массивные ремни на бедра и сочетает несочетаемое. Как, например, голубой деним с монструозными ботфортами из клетчатого денима.
Фото: Instagram @jessicasimpson
Тренд среди знаменитостей — бродяжий стиль, который ломает мысль о том, что встречают по одежке. Вариации на тему встречаются у самых модных девушек — от Ирины Шейк до Хейли Бибер. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook