Собчак посмеялась над новым образом Бондарчук с неоновыми колготками
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @Instagram @a030aa
Бондарчук примерила образ гламурной беби-долл с топом-корсетом цвета васильков со всеми атрибутами современных принцесс — пышными рукавами и нескромным декольте. Ему в тон — сатиновые туфли-слингбэки The Attico, завоевавшие статус самых модных еще прошлым летом. Главная роль досталась плотным капроновым колготкам цвета неоновой фуксии, из-за которых разгорелось бурное обсуждение.
Ксения Собчак высказалась, что даже идеальные ноги Светланы они не красят, и представила, что будет, если надеть их на среднестатистическую женщину. «Что же будет, если надеть на Собчак», — принялись защищать Бондарчук фолловеры.
Ранее мы обсуждали самые распространенные модные стереотипы, которые часто диктуют женщинам, как одеваться после 35. Стоит ли носить мини-юбки, активные принты и легинсы — рассказываем в материале Passion.ru и разбираем на примере звезд.
Фото: Instagram @Instagram @a030aa