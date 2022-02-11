Собчак посмеялась над новым образом Бондарчук с неоновыми колготками

Бондарчук примерила образ гламурной беби-долл с топом-корсетом цвета васильков со всеми атрибутами современных принцесс — пышными рукавами и нескромным декольте. Ему в тон — сатиновые туфли-слингбэки The Attico, завоевавшие статус самых модных еще прошлым летом. Главная роль досталась плотным капроновым колготкам цвета неоновой фуксии, из-за которых разгорелось бурное обсуждение.

Ксения Собчак высказалась, что даже идеальные ноги Светланы они не красят, и представила, что будет, если надеть их на среднестатистическую женщину. «Что же будет, если надеть на Собчак», — принялись защищать Бондарчук фолловеры.