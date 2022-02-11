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Собчак посмеялась над новым образом Бондарчук с неоновыми колготками

У Светланы Бондарчук стоит поучиться миксовать самые сочные оттенки. И на этот раз спасаться от надоевшей зимней серости светская львица решила ярким образом. Однако не все поклонники его оценили. Не удержалась от ироничного комментария даже Ксения Собчак и публично подколола подругу в Сети.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @Instagram @a030aa

Бондарчук примерила образ гламурной беби-долл с топом-корсетом цвета васильков со всеми атрибутами современных принцесс — пышными рукавами и нескромным декольте. Ему в тон — сатиновые туфли-слингбэки The Attico, завоевавшие статус самых модных еще прошлым летом. Главная роль досталась плотным капроновым колготкам цвета неоновой фуксии, из-за которых разгорелось бурное обсуждение.

Ксения Собчак высказалась, что даже идеальные ноги Светланы они не красят, и представила, что будет, если надеть их на среднестатистическую женщину. «Что же будет, если надеть на Собчак», — принялись защищать Бондарчук фолловеры.

Ранее мы обсуждали самые распространенные модные стереотипы, которые часто диктуют женщинам, как одеваться после 35. Стоит ли носить мини-юбки, активные принты и легинсы — рассказываем в материале Passion.ru и разбираем на примере звезд.

Фото: Instagram @Instagram @a030aa

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