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На вырост? Роберт Паттинсон вышел на красную дорожку в «дедушкином» костюме

В Лондоне состоялась премьера фильма «Бэтмен», в котором Роберт Паттинсон исполнил главную роль. Для актера это одна из самых масштабных работ, после его многочисленных удачных экспериментов с артхаусным кино. В честь важного мероприятия знаменитый британец появился на красной дорожке в свободном костюме в стиле гранж. Смотрим и обсуждаем новый выход актера.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Роберт Паттинсон и Зои Кравиц

Фото: Globallook

35-летний Роберт Паттинсон появился на премьере своего нового фильма в максимально расслабленном, но не менее стильном костюме-двойке Jil Sander из твида.

Актер выбрал черный свитер с горлом, поверх которого надел oversize-пиджак темно-серого цвета. Look дополнили свободные брюки в тон. Браслет-цепь из серебра — еще одна важная стильная деталь аутфита. Образ бывшего вампира завершили минималистичные кожаные ботинки черного цвета.

На вырост? Роберт Паттинсон вышел на красную дорожку в «дедушкином» костюме

Фото: Globallook

Нового «Бэтмена» в российских кинотеатрах можно будет посмотреть уже в начале марта.

В последнее время Роберт Паттинсон часто радует поклонниц новыми эффектными образами. Ранее мы обсуждали, что актер появился на обложке глянца с разбитым носом. Фото и подробности в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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