На вырост? Роберт Паттинсон вышел на красную дорожку в «дедушкином» костюме

35-летний Роберт Паттинсон появился на премьере своего нового фильма в максимально расслабленном, но не менее стильном костюме-двойке Jil Sander из твида.

Актер выбрал черный свитер с горлом, поверх которого надел oversize-пиджак темно-серого цвета. Look дополнили свободные брюки в тон. Браслет-цепь из серебра — еще одна важная стильная деталь аутфита. Образ бывшего вампира завершили минималистичные кожаные ботинки черного цвета.