На вырост? Роберт Паттинсон вышел на красную дорожку в «дедушкином» костюме
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
35-летний Роберт Паттинсон появился на премьере своего нового фильма в максимально расслабленном, но не менее стильном костюме-двойке Jil Sander из твида.
Актер выбрал черный свитер с горлом, поверх которого надел oversize-пиджак темно-серого цвета. Look дополнили свободные брюки в тон. Браслет-цепь из серебра — еще одна важная стильная деталь аутфита. Образ бывшего вампира завершили минималистичные кожаные ботинки черного цвета.
Фото: Globallook
Нового «Бэтмена» в российских кинотеатрах можно будет посмотреть уже в начале марта.
В последнее время Роберт Паттинсон часто радует поклонниц новыми эффектными образами. Ранее мы обсуждали, что актер появился на обложке глянца с разбитым носом. Фото и подробности в материале Passion.ru.
Фото: Globallook