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Ирина Шейк, Селена Гомес и другие звезды, которые одеваются как бродяги: фото

«Ты никогда не знаешь» — так гласит одна из главных заповедей жизни в Нью-Йорке. Так и есть. Никогда не знаешь, кто перед тобой: знаменитость, миллиардер или бродяга. Мы собрали подборку аутфитов знаменитостей, которые призывают не стесняться и носить то, что по душе. Даже если образ ассоциируется с городским сумасшедшим.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селена Гомес

Фото: Eastnews

Смело на улицах города ведет себя Селена Гомес, которая жертвует своим комфортом разве что на красных дорожках. А в перерыве между съемками певица все свое носит с собой, будто боится замерзнуть. В ее арсенале всегда объемные дубленки, экошубы, свободные джемперы и любимые треники.

Не так давно на тему бродяжьего стиля экспериментировала и Ирина Шейк, которая вышла за стаканчиком латте в необъятном тренче, милитари-брюках и резиновых ботинках. А вот дочь Брюса Уиллиса Скаут в гранжевой многослойности чувствует себя как рыба в воде и совершенно не боится фотокамер. Кто еще может выйти к назойливым папарацци в растянутых трениках, безразмерном кардигане и шапке бини, скрывающей отсутствие укладки.

Скаут Уиллис

Скаут Уиллис

Фото: Eastnews

К слову, монструозные резиновые галоши — остромодный тренд межсезонья, который уже облюбовали самые модные девушки. Как их носить и где купить идеальную пару — ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews

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