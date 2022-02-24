Ирина Шейк, Селена Гомес и другие звезды, которые одеваются как бродяги: фото

Смело на улицах города ведет себя Селена Гомес, которая жертвует своим комфортом разве что на красных дорожках. А в перерыве между съемками певица все свое носит с собой, будто боится замерзнуть. В ее арсенале всегда объемные дубленки, экошубы, свободные джемперы и любимые треники.

Не так давно на тему бродяжьего стиля экспериментировала и Ирина Шейк, которая вышла за стаканчиком латте в необъятном тренче, милитари-брюках и резиновых ботинках. А вот дочь Брюса Уиллиса Скаут в гранжевой многослойности чувствует себя как рыба в воде и совершенно не боится фотокамер. Кто еще может выйти к назойливым папарацци в растянутых трениках, безразмерном кардигане и шапке бини, скрывающей отсутствие укладки.