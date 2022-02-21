Снова в положении? Милла Йовович впервые за долгое время вышла в свет, спровоцировав слухи о своей беременности

Напомним, что Милла Йовович состоит в браке с Полом Андерсеном уже 13 лет. Они познакомились в 2002 году на съемках популярного фильма «Обитель зла». Режиссер сразу же влюбился в актрису и начал оказывать различные знаки внимания. Спустя пять лет после знакомства у пары родился первенец. Малышку назвали Эвер. В 2015 году родилась вторая девочка, которую назвали Дашиэль. В 2020-м Милла подарила Полу третью дочку. Ей дали необычное мужское имя Ошин.