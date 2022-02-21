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Снова в положении? Милла Йовович впервые за долгое время вышла в свет, спровоцировав слухи о своей беременности

Милла Йовович покорила поклонников своим последним выходом. Звезда посетила мероприятие Prada в Лос-Анджелесе со своим супругом Полом Андерсеном. Актриса примерила пастельно-розовое мини-платье со сверкающим воротником. Все взгляды были прикованы к округлившемуся животу Миллы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Милла Йовович

46-летняя супермодель уже является мамой троих детей. Последнему малышу недавно исполнилось три года. Официальных объявлений от звезды и ее мужа пока не было, но поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру Миллы. К слову, в последнее время она отказалась от посещения светских мероприятий. Многие связывают это с ухудшением самочувствия и токсикозом.

Милла Йовович в сером платье

Милла Йовович в сером платье

Фото: Billy Bennight/ Global Look Press

На днях актриса со своим возлюбленным впервые за долгое время вышли в свет, сообщает Daily Mail. Парочка выглядела очень счастливой. Йовович выбрала для этого выхода красивое широкое платье выше колена, но даже оно не смогло скрыть заметно округлившегося живота многодетной мамы.

Ранее Милла появилась на светском мероприятии в струящемся сером платье. Изменения в теле суперзвезды уже достаточно заметны, и это только подогревает слухи о четвертой беременности Йовович.

Фотомодель Милла Йовович

Фотомодель Милла Йовович

Фото: Billy Bennight/ Global Look Press

Напомним, что Милла Йовович состоит в браке с Полом Андерсеном уже 13 лет. Они познакомились в 2002 году на съемках популярного фильма «Обитель зла». Режиссер сразу же влюбился в актрису и начал оказывать различные знаки внимания. Спустя пять лет после знакомства у пары родился первенец. Малышку назвали Эвер. В 2015 году родилась вторая девочка, которую назвали Дашиэль. В 2020-м Милла подарила Полу третью дочку. Ей дали необычное мужское имя Ошин.

Фото: Global Look Press

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