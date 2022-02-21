Снова в положении? Милла Йовович впервые за долгое время вышла в свет, спровоцировав слухи о своей беременности
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46-летняя супермодель уже является мамой троих детей. Последнему малышу недавно исполнилось три года. Официальных объявлений от звезды и ее мужа пока не было, но поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру Миллы. К слову, в последнее время она отказалась от посещения светских мероприятий. Многие связывают это с ухудшением самочувствия и токсикозом.
Фото: Billy Bennight/ Global Look Press
На днях актриса со своим возлюбленным впервые за долгое время вышли в свет, сообщает Daily Mail. Парочка выглядела очень счастливой. Йовович выбрала для этого выхода красивое широкое платье выше колена, но даже оно не смогло скрыть заметно округлившегося живота многодетной мамы.
Ранее Милла появилась на светском мероприятии в струящемся сером платье. Изменения в теле суперзвезды уже достаточно заметны, и это только подогревает слухи о четвертой беременности Йовович.
Фото: Billy Bennight/ Global Look Press
Напомним, что Милла Йовович состоит в браке с Полом Андерсеном уже 13 лет. Они познакомились в 2002 году на съемках популярного фильма «Обитель зла». Режиссер сразу же влюбился в актрису и начал оказывать различные знаки внимания. Спустя пять лет после знакомства у пары родился первенец. Малышку назвали Эвер. В 2015 году родилась вторая девочка, которую назвали Дашиэль. В 2020-м Милла подарила Полу третью дочку. Ей дали необычное мужское имя Ошин.
Фото: Global Look Press