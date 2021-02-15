От бра напоказ до пижамы в офисе: что вы будете носить грядущей весной
Фото: Vogue.com
Бра напоказ
Фото: Vogue.com
Белье окончательно и бесповоротно стало полноправной частью гардероба. И это значит, что теперь мы скорее должны выставлять его напоказ, а не прятать. Вспоминаем тенденции нулевых, когда из-под джинсов выглядывали стринги, а из зоны декольте виднелись пестрые бра. Вариантов носить бюстгальтер масса. Например, вместо топа, как у Jacquemus и Alberta Ferretti, или под блейзеры «плечистых» силуэтов. Донателла Версаче предложила надевать контрастные бра под яркие комбинации и даже нарядила Ирину Шейк в платье с лифом в форме ракушек. Если для вас это «слишком» — вооружайтесь базовым топом-бандо. Эта вещица то и дело мелькала на подиуме у Boss, Hermès, Jason Wu и Chanel.
Соблазнительные разрезы
Фото: Vogue.com
Обыграть базу дизайнеры единогласно решили с помощью эффектных разрезов. Такой способ выбрал Джейсон Ву, чтобы добавить сексуальности в вечерние образы, а Симон Порт Жакмюс — чтобы во всей красе продемонстрировать бра из новой коллекции. А вот над изобретением Prada в Сети смеялись долго: Миучча Прада и Раф Симонс подумали и решили выпустить «дырявую» водолазку. «Дьявол носит Гауда!» — прогремело в заголовках прессы.
Пижамный стиль
Фото: Vogue.com
Трудно выходить из режима удаленной работы и возвращаться в офис. Чтобы облегчить задачу, дизайнеры сделали все постельное модным. Так, в коллекции Fendi появились жакеты и пальто, напоминающие одеяло, Jacquemus предложил бра с чашечками в форме подушек, а Prada выпустили на подиум моделей, будто укутавшихся в простыни.
Новый спортшик
Фото: Vogue.com
Карантин научил нас ценить простые радости, сделав обычную прогулку с питомцем, поход в магазин или на пробежку долгожданными событиями. Теперь в спортзал можно ходить, как в последний раз: гламурно и с максимальным шиком. У David Koma модели дефилировали по корту в стилизованной спортивной форме: треники миксовались с боди, велосипедки с блейзерами, а теннисные мини-платья — с вьетнамками на шпильках. Миучча Прада и Раф Симонс добавили к мюли на каблуках и юбкам олимпийки, а Донателла Версаче придумала топы, напоминающие часть гидрокостюма.
Конфетный розовый
Фото: Vogue.com
Розового не бывает много — видимо, поэтому он переходит из сезона в сезон и не надоедает ни модницам, ни дизайнерам. По-настоящему много конфетных оттенков было у Chanel, Valentino снова поэкспериментировали на тему неоновой фуксии, а у Fendi цвет появился локально, в виде акцентных деталей.
Небесный голубой
Фото: Vogue.comVogue.com
«Детские» оттенки снова лидируют. К зефирному розовому присоединяется небесный голубой, воплощаясь в твиде, плотном хлопке и полупрозрачном шелке. Однозначные мастхэвы грядущего сезона весна-лето — объемные рубашки, будто позаимствованные у бойфренда, невесомые платья-комбинации и блейзеры oversize.
Многие звезды, инфлюенсеры и монаршие особы не обращают внимания на постоянно меняющиеся тренды и донашивают то, что уже есть в гардеробе. В их числе Кейт Миддлтон, испанская королева Летиция, Бритни Спирс, Элизабет Херли и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.
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Фото: Vogue.com
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