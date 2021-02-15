От бра напоказ до пижамы в офисе: что вы будете носить грядущей весной

«Детские» оттенки снова лидируют. К зефирному розовому присоединяется небесный голубой, воплощаясь в твиде, плотном хлопке и полупрозрачном шелке. Однозначные мастхэвы грядущего сезона весна-лето — объемные рубашки, будто позаимствованные у бойфренда, невесомые платья-комбинации и блейзеры oversize.

Многие звезды, инфлюенсеры и монаршие особы не обращают внимания на постоянно меняющиеся тренды и донашивают то, что уже есть в гардеробе. В их числе Кейт Миддлтон, испанская королева Летиция, Бритни Спирс, Элизабет Херли и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.

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