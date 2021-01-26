Дизайнерскую водолазку за 93 000 рублей сравнили с куском сыра
Фото: Prada / prada.com
Джемпер из вискозы в Сети сравнили с куском голландского сыра из-за многочисленных декоративных дыр. «Дьявол носит Гауда», — подшутили над забавным дизайном Daily Mail. Бренд представил водолазку также в молочно-белом и черном цветах. А за результат своего плодотворного сотрудничества Миучча Прада и Раф Симонс просят £905 (около 93 300 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.).
Фото: Prada / prada.com
Творческий дуэт не отстает от новатора Алессандро Микеле, креативного директора Gucci. Осенью бренд показал самый модный деним — с потертостями и пятнами от травы. В вопросе стоимости модный дом не отличился излишней скромностью — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: prada.com
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