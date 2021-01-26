Дизайнерскую водолазку за 93 000 рублей сравнили с куском сыра

Джемпер из вискозы в Сети сравнили с куском голландского сыра из-за многочисленных декоративных дыр. «Дьявол носит Гауда», — подшутили над забавным дизайном Daily Mail. Бренд представил водолазку также в молочно-белом и черном цветах. А за результат своего плодотворного сотрудничества Миучча Прада и Раф Симонс просят £905 (около 93 300 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.).