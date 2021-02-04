Спирс, Миддлтон и другие звезды, не стесняющиеся донашивать старую одежду
Фото: Globallook
В июне, в самый разгар карантина, герцогиня Кембриджская появилась на Zoom-встрече в платье насыщенного лимонного оттенка. Оказалось, что этому платью от Roksanda уже больше 6 лет. Тогда оно обошлось монаршей особе целых £900 (около 93 300 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.).
Фото: Screenshot/Daily Mail
В этом же платье Кэтрин была замечена в 2014 году, когда вместе с супругом принцем Уильямом отправилась в Сиднейский оперный театр.
Королева Летиция
Фото: Globallook
Не стесняется донашивать старую одежду и королева Летиция. Ее Величество обожает испанские бренды и регулярно поддерживает их. В числе ее фаворитов оказался эффектный костюм от Felipe Varela, в котором она блеснула во время официального визита в Толедо в ноябре 2020-го. Силуэтный жакет и миди-юбку с «растительной» вышивкой дополнили классические замшевые лодочки.
Фото: Globallook
Точно такой же трюк монаршая особа использовала в 2017 году, когда отправилась на празднование Национального дня Испании в точно таком же аутфите. Правда, вооружившись элегантным клатчем в тон обуви.
Бритни Спирс
За старую обувь не так давно досталось от фолловеров Бритни Спирс. Поклонники не на шутку обеспокоены: пока ее родители борются за право распоряжаться ее миллионами, она донашивает потрепанные вещи. В центре бурного обсуждения оказались любимые сапоги Спирс. «А ей разрешены новые наряды? Все выглядит так, буто оно осталось из 2009-го», «Эти сапоги точно из 1999 года» — писали в комментариях.
Элизабет Херли
Новогодние праздники Элизабет Херли проводила дома, в кругу семьи. Актриса рассказала, что вместе с домочадцами они наряжались каждый вечер. За новыми идеями образов звезда обратилась к архиву и раздобыла в своей гардеробной комнате эффектный черный топ Gucci из коллекций 90-х годов. Одно можно сказать точно: актуальность он не потерял и по сей день.
Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон
Фото: Globallook
А вот Ким Кардашьян сделала выгодный рекламный ход во время запуска собственной линейки велюровых костюмов. Предприимчивая бизнесвумен обратилась к трендам нулевых, а заодно — к своей близкой подруге Пэрис Хилтон. Звездные подруги опубликовали серию снимков, на которых появились с культовыми сумками Louis Vuitton.
Фото: Globallook
Эти аксессуары взрывали хроники папарацци в 2006-м, когда Пэрис и Ким щеголяли с одинаковыми сумками: одна — с серебристой, другая — с золотой. В одном из интервью для Vogue Кардашьян призналась, что все эти годы хранила их у себя, потому что мисс Хилтон не бережет сумки и носит в них уйму вещей.
За годы своей карьеры звезды накапливают целый список модных фиаско. Не осталась в стороне и Виктория Бекхэм, которая является признанной иконой стиля. Подробнее об ошибках экс-солистки Spice Girls читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / Eastnews / Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!