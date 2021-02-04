Спирс, Миддлтон и другие звезды, не стесняющиеся донашивать старую одежду

Эти аксессуары взрывали хроники папарацци в 2006-м, когда Пэрис и Ким щеголяли с одинаковыми сумками: одна — с серебристой, другая — с золотой. В одном из интервью для Vogue Кардашьян призналась, что все эти годы хранила их у себя, потому что мисс Хилтон не бережет сумки и носит в них уйму вещей.

За годы своей карьеры звезды накапливают целый список модных фиаско. Не осталась в стороне и Виктория Бекхэм, которая является признанной иконой стиля. Подробнее об ошибках экс-солистки Spice Girls читайте на Passion.ru.