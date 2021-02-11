Как стильно вписать розовый цвет в образы на каждый день
Фото: Instagram @kimkardashian
Да, тренд уже давно вне возрастного ценза и уж точно не вызывает ассоциаций с чем-то легкомысленным. Его облюбовали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, которые добавляют его в образы, цитируя эпоху нулевых. Много розового появляется в образах молодых инфлюенсеров и звезд TikToK.
Фото: Instagram @jacquemus
Чудесный пример — любимая бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса, которая примерила ультраяркий брючный костюм из коллекции внука. Смотрим и запоминаем, как стильно вписать розовый в свои образы на каждый день!
Акцентные детали
Фото: Instagram @leoniehanne
Даже самый консервативный монохром требует хорошей разрядки. Например, по модному рецепту немецкой блогера Леони Ханн: черный total look плюс акцентные детали. К образу с базовыми леггинсами, классическим пальто и брутальными ботинками инфлюенсер добавила вместительную сумку кросс-боди, а к ней — бейсболку в тон. При этом место бейсболки абсолютно точно может занять и черная шапка-бини — пускай сумка цвета фуксии заберет все внимание на себя.
С бежевым
Фото: Instagram @chiaraferragni
Инфлюенсеры единогласно решили, что сочетание нейтральных бежевых оттенков и конфетного розового — самое модное. Не заскучать от хмурых будней снова помогут аксессуары. По всей видимости, инвестиция в ультра-розовую сумку станет самой выгодной, причем не только грядущей весной, но уже сейчас. Например, Кьяра Ферраньи выбрала спортивную двойку с мешковатыми джоггерами, сверху — пальто-халат. А венчает аутфит аксессуар сочного оттенка.
Фото: Instagram @wethepeoplestyle
Фэшионистка Джесси Буш предпочла микс из двух оттенков бежевого, а к ним — еще пару оттенков розового. Черный цвет и глянцевые текстуры «собрали» расслабленный образ и идеально подстроились под капризы погоды.
С цветом
Фото: Instagram @chiaraferragni
Кьяра Ферраньи снова оставляет нам модные подсказки, сочетая ультрафиолет, Барби-розовый и добрую порцию небесно-голубого. А заодно — демонстрирует отличный пример того, как один и тот же аксессуар звучит в принципиально разных образах. С таким же успехом сумка цвета клубничного щербета впишется и в строгий брючный костюм, а вместе с тем — откроет розовому дорогу в офис и на деловые встречи.
Ранее мы рассказывали, как носить серый цвет зимой, чтобы не выглядеть скучно. Модный гид по применению тренда ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram
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