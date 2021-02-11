Как стильно вписать розовый цвет в образы на каждый день

Кьяра Ферраньи снова оставляет нам модные подсказки, сочетая ультрафиолет, Барби-розовый и добрую порцию небесно-голубого. А заодно — демонстрирует отличный пример того, как один и тот же аксессуар звучит в принципиально разных образах. С таким же успехом сумка цвета клубничного щербета впишется и в строгий брючный костюм, а вместе с тем — откроет розовому дорогу в офис и на деловые встречи.

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