10 комплектов белья для особых случаев (и подходящие аксессуары к ним)
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Фото: Архивы пресс-служб
Классика любовного жанра — все оттенки красного. За трофеями цвета жгучего перца и вишни советуем отправляться как можно скорее, а козыри в виде кружева и шелка всегда держать наготове. Прозрачным намекам быть: сетка оставляет мало места для фантазии, но подогревает чувства. Едва заметный на теле материал дополняют цветочные мотивы, ажурные детали и соблазнительные акценты — вышивка в виде ягод, звезд с сердцами. Кстати, 14 февраля — отличный повод пустить в ход все тайное оружие, которое не нашло свое применение в повседневности. Ваш выход в корсете и чулках или боди с экстремальным декольте скрасит вечер, и со всем не важно, как вы его проведете — со второй половинкой или наедине с собой.
Согласитесь: знать, что под одеждой прячется головокружительное белье, всегда приятно. И это только ваш секрет. Известные модницы доказывают, что инвестиция в безупречный комплект — самая выгодная. Эшли Грэм, например, смело носит кожаный total look с жакетом поверх бра и не стесняется его показывать. Кружевные бюстье можно смело сочетать с бланковыми рубашками и блейзерами — верный выход, если на свидание придется поспешить из офиса.
Елена Перминова показала свой взгляд на идеальный аутфит для встречи в Zoom. Модель накинула «плечистый» пиджак, будто позаимствованный у мужа, поверх нежного шелкового комплекта цвета молока.
Приятный бонус
Фото: Архивы пресс-служб
Добавить интригу, удивить и побаловать — идеальный план. Подключаем все хитрости и уловки! Ваш выход можно обыграть эффектной маской с «кошачьим» взглядом, брутальными аксессуарами из кожи или, наоборот, — приправить роскошью. Белье дополняем тонкими чулками с кружевом или стрелками, украшаем тело мерцающими цепочками. Финальный штрих — аромат. Выбирайте по вкусу, настроению или тот, который нравится ему больше всего.
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Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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