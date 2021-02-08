10 комплектов белья для особых случаев (и подходящие аксессуары к ним)

Добавить интригу, удивить и побаловать — идеальный план. Подключаем все хитрости и уловки! Ваш выход можно обыграть эффектной маской с «кошачьим» взглядом, брутальными аксессуарами из кожи или, наоборот, — приправить роскошью. Белье дополняем тонкими чулками с кружевом или стрелками, украшаем тело мерцающими цепочками. Финальный штрих — аромат. Выбирайте по вкусу, настроению или тот, который нравится ему больше всего.

Если вы все еще не успели купить подарок для второй половинки — открывайте модный гид от Passion.ru. В нем — топ-25 идей, которые точно не разочаруют!