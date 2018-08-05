Торба, ведро, мешок и другие объемные модели сумок на каждый день

Сумка-шоппер уже давно покорила модниц всего мира. На первый взгляд, этот аксессуар выглядит не очень изящно, но его функциональность просто поражает. Если вы любительница носить с собой все, что может понадобиться в течение дня, то этот вариант определенно для вас. В шоппер поместятся и ноутбук, и ланчбокс – так что это идеальный выбор для тех, кто много работает. Если вы собираетесь за покупками, то эта вместительная сумка может заменить многочисленные пакеты.

О том с чем сочетать сумку-шоппер тоже не стоит долго думать. Этот аксессуар предназначен для ежедневной носки, а значит, подходит к любой повседневной одежде. Для работы подойдут модели нейтральных оттенков, выполненные из кожи или замши, а для летних променадов лучше выбрать сумки из хлопка и соломы – между прочим, отличный вариант для пляжа.

Сумку шоппер можно носить как на плече, так и просто в руке – все зависит только от ваших личных предпочтений.

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