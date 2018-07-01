Полосатый рейс: как носить и с чем сочетать самый модный тренд сезона

Еще одна проблема, с которой чаще всего сталкиваются девушки, предпочитающие полосатый принт – это сочетание с другими вещами. Конечно, здесь лучше не увлекаться и не совмещать в одном образе и горох, и полоску, и цветочный принт. Всего должно быть в меру. Но если сомневаетесь, то лучше выбирайте монохромные сочетания – это беспроигрышный вариант.

Полосатый верх всегда сочетается с однотонным низом: джинсами, брюками, кюлотами – с чем угодно! Будет даже лучше, если цвет полоски будет совпадать с другим предметом одежды.

Если все же вы не решаетесь надеть одежду с этим принтом, но быть в тренде очень хочется, можно остановить свой выбор на полосатых аксессуарах. Сумочка в морском стиле отлично дополняет летний образ и освежает его. Но в этом случае он должен быть как можно более лаконичным и простым.