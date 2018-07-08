5 трендов в украшениях, которые расскажут о вашем безупречном вкусе

Мы не раз упоминали, что среди сережек в этом сезоне нет ничего моднее, чем кольца. Впрочем, форма-окружности – это еще не все, что приведет украшение к успеху. Серьги-кольца могут и поплыть, и обзавестись различными подвесками, и сомкнуться, и разомкнуться. Да и кольцо не обязательно должно быть серьгами. Аккуратные круглые браслеты – это не пережиток цыганского стиля, а настоящая современная стильная деталь, которая отлично подчеркивает тонкие запястья и смотрится даже в паре с джинсами и белой майкой.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб