logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Модные брюки, которые вам нужно купить этим летом

В сезоне весна-лето 2018 брюки стали одной из ключевых вещей коллекций различных модных Домов. Разнообразие фасонов, стилей, расцветок брюк — это то, что идеально характеризует летний сезон. Необходимо обратить внимание на особенности каждой модели и выбрать то, что идеально подойдет именно вам. Passion.ru в курсе всех модных тенденций и готов рассказать вам, какие модные брюки следует выбрать этим летом.

Брюки-джоггеры

Джоггеры изначально создавались исключительно как элемент спортивной одежды, для занятий бегом. Это не удивительно, ведь брюки такого типа фиксируются на резинке и имеют свободный силуэт. Особенностью данной модели является то, что брюки свободно сидят на фигуре в области бедер, плавно сужаются и внизу брючины фиксируются резинкой. Вариаций джоггеров достаточно много, они могут иметь как ярко выраженную резинку внизу брючины, либо еле заметную.

1 / 3

Брюки-джоггеры Zara, 1 799 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

К выбору таких брюк стоит подойти с особой осторожностью. Идеально данная модель подойдет обладательницам фигуры «перевернутый треугольник», ведь она сбалансирует силуэт. Тем, у кого широкие бедра стоит обратить внимание на посадку в этой области, и не допускать слишком свободного кроя. Лучше всего выбрать модели с лампасами или любым другим вертикальным принтом—они визуально будут вытягивать ногу. А обладательницам фигуры «груша» от таких брюк лучше отказаться, ведь в данном случае они только подчеркнут полноту бедер.

Брюки-чинос

1 / 3

Брюки-чинос Zara, 1 599 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Брюки-чинос—достаточно универсальная модель. Такие брюки подойдут как для офиса, так и для вечеринки. Этот фасон имеет свободный крой и сужается к низу. Брюки в данном случае должны сидеть свободно, но не слишком. Чинос идеальны для лета, ведь не сковывают движений и позволяют коже дышать. Брюки такого типа подойдут многим типам фигур, ведь обладают более свободным силуэтом , чем джинсы.

Брюки-палаццо

Брюки, которые были популярны в 50-60-х годах вновь стали вдохновением для сезона весна-лето 2018. Палаццо—это брюки с широкими штанинами, меняется в данной модели только линия талии. Легкие, струящиеся ткани, используемые для палаццо идеальны для лета. Модный образ с такими брюками может составить любая девушка различных форм.

1 / 3

Брюки-палаццо Mango, 1 999 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Важно обратить внимание на то, что если вы имеете фигуру «яблоко» и ваши лишние килограммы сосредоточены в области живота, то от таких брюк лучше отказаться. Для полных женщин подойдут брюки с низкой талией. Так и девушкам с фигурой «груша» лучше выбрать брюки с заниженной посадкой и не слишком широким кроем, в данном случае и верх должен быть свободным. Высокие женщины могут позволить себе носить с такими брюками обувь на низком ходу, а вот низким девушкам следует выбирать обувь на платформе или каблуке.

Брюки 7/8

1 / 3

Укороченные брюки 7/8 ADL (Lamoda), 3 599 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Особое внимание в сезоне весна-лето 2018 уделяется длине брюк. Они могут доходить до пола, или иметь длину 7/8. Укороченные брюки длиной чуть выше косточки—особенно популярны. Брюки 7/8 особенно выигрышно смотрятся с каблуками. Но такая модель довольно универсальна, ведь её можно надеть как со свитшотом, так и с рубашкой.

Брюки со стрелками

1 / 3

Брюки со стрелками Reserved, цена по запросу

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Классические брюки со стрелками никогда не теряют своей актуальности. Стрелки на брюках делают ногу визуально уже и вытягивают её. Важно, что все брюки в этом сезоне выделятся своим свободным силуэтом, что и делает их незаменимыми для лета и весны. Брюки со стрелками будут смотреться хорошо на любом типе фигуры.

Текст: Ксения Семенова

Фото: архивы пресс-служб

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке