Модные брюки, которые вам нужно купить этим летом

Брюки-чинос—достаточно универсальная модель. Такие брюки подойдут как для офиса, так и для вечеринки. Этот фасон имеет свободный крой и сужается к низу. Брюки в данном случае должны сидеть свободно, но не слишком. Чинос идеальны для лета, ведь не сковывают движений и позволяют коже дышать. Брюки такого типа подойдут многим типам фигур, ведь обладают более свободным силуэтом , чем джинсы.

Брюки-палаццо

Брюки, которые были популярны в 50-60-х годах вновь стали вдохновением для сезона весна-лето 2018. Палаццо—это брюки с широкими штанинами, меняется в данной модели только линия талии. Легкие, струящиеся ткани, используемые для палаццо идеальны для лета. Модный образ с такими брюками может составить любая девушка различных форм.