В круиз! Как составить женственный и комфортный образ в стиле resort

Resort collection – это промежуточная коллекция брендов, преверсия весенне-летнего показа. Именно так дизайнеры дают понять, что будет в ходу в новом сезоне.

Раньше, кстати говоря, круизные коллекции служили для другой цели: их выпускали исключительно для состоятельных клиентов, которые предпочитали проводить зимнее время в теплых странах, но обновить гардероб было весьма затруднительно. Сейчас Resort Collection – удовольствие для всех желающих, кто хочет следить за новыми тенденциями. Но как не потеряться среди такого большого выбора?

Главный атрибут пляжного сезона – это шляпа. В этом сезоне эти головные уборы особенно популярны. Это не только модный аксессуар, но еще и залог вашего здоровья: шляпа спасет вас от неприятных последствий теплового и солнечного ударов. Головные уборы из соломы наиболее безопасны – этот материал не задерживает тепло и циркулирует потоки воздуха. А к этому пляжному атрибуту отлично подойдет сумочка из соломы. Их сейчас огромное множество, так что вы без труда найдете ту, которая будет по душе именно вам.

Ну и какой же отдых без женственного сарафана? В чем гулять по променаду и наслаждаться живописными видами? Сейчас особенное внимание привлекают натуральные материалы, так что выбирайте платья из хлопка или льна. В такой одежде вам точно не будет жарко. Осталось добавить к образу только акценты: изящные босоножки, стильные очки и скромное украшение. Образ а-ля resort готов!