Лопес в 73-каратном колье, Миддлтон в серьгах за полмиллиона и другие украшения звезд на светских раутах: фото

Традиционная вечеринка Vanity Fair состоялась после 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Лили Олдридж блистала в акцентных украшениях из коллекции высокого ювелирного искусства Bulgari, дополнив образ с лаконичным платьем серьгами из розового золота с перламутром и бриллиантами и кольцом с рубеллитом и изумрудами. Шарлиз Терон решила не останавливаться на блестящем платье из шелковой бахромы и дополнила образ бриллиантами от Tiffany & Co.. Американская топ-модель Молли Симс продемонстрировала любовь к крупным серьгам Chopard, а актриса Кики Лэйн вооружила тонкое запястье увесистым браслетом от Bulgari.

Подробный отчет о церемонии «Оскар» 2020 года составил Passion.ru. Подробнее о самых эффектных выходах звезд читайте здесь.