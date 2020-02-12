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Лопес в 73-каратном колье, Миддлтон в серьгах за полмиллиона и другие украшения звезд на светских раутах: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес на церемонии SAG Awards

Фото: Globallook

2020 год стартовал с череды самых ожидаемых кинопремий мира. Чтобы эффектно подвести итоги упорной работы, звезды активно готовились, заручившись поддержкой известных стилистов и модных домов. На красной дорожке селебрити делали ставку на ослепительный блеск, в чем их поддерживали шедевры высокого ювелирного искусства. О самых эффектных и дорогих украшениях рассказывает Passion.ru!

Звезды на церемонии SAG Awards 2020

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Дженнифер Лопес в украшениях Harry Winston

Фото: Globallook

19 января 2020 года состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Селебрити на мероприятии приняли установку блистать, и у них это отлично получилось. Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в элегантном черном платье без бретелей, подчеркнув линию ключиц роскошным колье от Harry Winston с внушительными бриллиантами весом 73, 55 карат. Более лаконичный комплект этого же ювелирного дома выбрала и Риз Уизерспун, а Дженнифер Энистон ослепила публику акцентными серьгами и колье от Fred Leighton,

Премия BAFTA

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Кейт Миддлтон в украшениях Van Cleef & Arpels

Фото: Globallook

Эстафету всемирно известных кинопремий подхватила церемония награждения BAFTA. Концертный зал Альберт-холл в Лондоне был в буквальном смысле залит блеском драгоценных камней. Мероприятие посетила и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая подобрала к платью Alexander McQueen из коллекции 2012 года роскошный комплект от Van Cleef & Arpels, в котором одни серьги стоили £5400 (около 443 000 рублей). Немного скромнее оказалась Шарлиз Терон, украсившая шею 10-каратным колье 240 бриллиантов и серьгами от Tiffany & Co..

Звезды на церемонии «Оскар»

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Шарлиз Терон в колье Tiffany & Co.

Фото: Globallook

Одна из самых ожидаемых кинопремий 2020 года собрала на красной дорожке не только эффектные вечерние образы, но и настоящую коллекцию высокого ювелирного искусства. И снова Шарлиз Терон сияла в бриллиантах Tiffany & Co., Натали Портман дополнила золотистую вышивку на платье фактурными серьгами Cartier, а на пальце Рене Зеллвегер красовалось крупное бриллиантовое кольцо от David Webb. Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта.

Вечеринка Vanity Fair

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Лили Олдридж в украшениях Bulgari

Фото: Пресс-служба

Традиционная вечеринка Vanity Fair состоялась после 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Лили Олдридж блистала в акцентных украшениях из коллекции высокого ювелирного искусства Bulgari, дополнив образ с лаконичным платьем серьгами из розового золота с перламутром и бриллиантами и кольцом с рубеллитом и изумрудами. Шарлиз Терон решила не останавливаться на блестящем платье из шелковой бахромы и дополнила образ бриллиантами от Tiffany & Co.. Американская топ-модель Молли Симс продемонстрировала любовь к крупным серьгам Chopard, а актриса Кики Лэйн вооружила тонкое запястье увесистым браслетом от Bulgari.

Подробный отчет о церемонии «Оскар» 2020 года составил Passion.ru. Подробнее о самых эффектных выходах звезд читайте здесь.

Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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