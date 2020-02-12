Лопес в 73-каратном колье, Миддлтон в серьгах за полмиллиона и другие украшения звезд на светских раутах: фото
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Фото: Globallook
Звезды на церемонии SAG Awards 2020
Фото: Globallook
19 января 2020 года состоялась 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Селебрити на мероприятии приняли установку блистать, и у них это отлично получилось. Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в элегантном черном платье без бретелей, подчеркнув линию ключиц роскошным колье от Harry Winston с внушительными бриллиантами весом 73, 55 карат. Более лаконичный комплект этого же ювелирного дома выбрала и Риз Уизерспун, а Дженнифер Энистон ослепила публику акцентными серьгами и колье от Fred Leighton,
Премия BAFTA
Фото: Globallook
Эстафету всемирно известных кинопремий подхватила церемония награждения BAFTA. Концертный зал Альберт-холл в Лондоне был в буквальном смысле залит блеском драгоценных камней. Мероприятие посетила и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая подобрала к платью Alexander McQueen из коллекции 2012 года роскошный комплект от Van Cleef & Arpels, в котором одни серьги стоили £5400 (около 443 000 рублей). Немного скромнее оказалась Шарлиз Терон, украсившая шею 10-каратным колье 240 бриллиантов и серьгами от Tiffany & Co..
Звезды на церемонии «Оскар»
Фото: Globallook
Одна из самых ожидаемых кинопремий 2020 года собрала на красной дорожке не только эффектные вечерние образы, но и настоящую коллекцию высокого ювелирного искусства. И снова Шарлиз Терон сияла в бриллиантах Tiffany & Co., Натали Портман дополнила золотистую вышивку на платье фактурными серьгами Cartier, а на пальце Рене Зеллвегер красовалось крупное бриллиантовое кольцо от David Webb. Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта.
Вечеринка Vanity Fair
Фото: Пресс-служба
Традиционная вечеринка Vanity Fair состоялась после 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Лили Олдридж блистала в акцентных украшениях из коллекции высокого ювелирного искусства Bulgari, дополнив образ с лаконичным платьем серьгами из розового золота с перламутром и бриллиантами и кольцом с рубеллитом и изумрудами. Шарлиз Терон решила не останавливаться на блестящем платье из шелковой бахромы и дополнила образ бриллиантами от Tiffany & Co.. Американская топ-модель Молли Симс продемонстрировала любовь к крупным серьгам Chopard, а актриса Кики Лэйн вооружила тонкое запястье увесистым браслетом от Bulgari.
Подробный отчет о церемонии «Оскар» 2020 года составил Passion.ru. Подробнее о самых эффектных выходах звезд читайте здесь.
Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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