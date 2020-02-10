Альба продемонстрировала на вечеринке Vanity Fair эффектное декольте, а Ратажковски — стальной пресс

Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии будет доступна в Okko до 3 марта. На афтепати премии, организованной изданием Vanity Fair, Джессика Альба сияла в сверкающем платье-бюстье с эффектным декольте. Похожий наряд выбрала и София Вергара, продемонстрировавшая свои формы и женственные изгибы.