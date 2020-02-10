Альба продемонстрировала на вечеринке Vanity Fair эффектное декольте, а Ратажковски — стальной пресс
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии будет доступна в Okko до 3 марта. На афтепати премии, организованной изданием Vanity Fair, Джессика Альба сияла в сверкающем платье-бюстье с эффектным декольте. Похожий наряд выбрала и София Вергара, продемонстрировавшая свои формы и женственные изгибы.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Эмили Ратажковски появилась на вечеринке в довольно провокационном и необычном наряде — топе-бандо и юбке с очень низкой посадкой.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Керри Вашингтон тоже решила подчеркнуть стройную талию — в расшитых камнями, стразами и блестками сияющих юбке и кроп-топе актриса смотрелась очень эффектно.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Оливия Уайлд игриво позировала фотографам в объемном черном платье с широкой юбкой в пол и дерзким декольте до талии.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!