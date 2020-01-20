Йоханссон с эффектным декольте, Лопес в элегантном платье и другие звезды на SAG Awards — 2020
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Фото: Global Look Press / AdMedia
Скарлетт Йоханссон появилась на мероприятии в эффектном платье с глубоким декольте и расшитыми сверкающими камнями бретельками на обнаженной спине.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Дженнифер Лопес позировала фотографам в элегантном черном платье с открытыми плечами и огромным атласным бантом на спине.
Фото: Global Look Press / Xinhua/Li Ying
Дженнифер Энистон, которая предпочитает лаконичные наряды и минимум декора, на этот раз продемонстрировала точеную фигуру в белом атласном платье в пол.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Риз Уизерспун выбрала более торжественный наряд для церемонии — платье с асимметричным верхом и высоким разрезом, украшенное стразами и блестками.
Фото: Global Look Press / AdMedia
А Марго Робби, известная своими нестандартными модными решениями, надела клетчатый сарафан в стиле гранж, который дополнила несколькими массивными ожерельями.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Список победителей SAG Awards — 2020:
Лучший актерский состав — «Паразиты»
Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»
Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
Лучший актерский состав в драматическом сериале — «Корона»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»
Фото: Global Look Press / AdMedia
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актерский состав в комедийном сериале — «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший каскадерский состав в фильме — «Мстители: Финал»
Лучший каскадерский состав в сериале — «Игра престолов»
Фото: globallookpress
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