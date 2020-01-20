passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Йоханссон с эффектным декольте, Лопес в элегантном платье и другие звезды на SAG Awards — 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 25

Скрлетт Йоханссон

Фото: Global Look Press / AdMedia

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров SAG Awards, лауреатами и гостями которой стали самые успешные на сегодняшний день звезды Голливуда.

Скарлетт Йоханссон появилась на мероприятии в эффектном платье с глубоким декольте и расшитыми сверкающими камнями бретельками на обнаженной спине.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Дженнифер Лопес позировала фотографам в элегантном черном платье с открытыми плечами и огромным атласным бантом на спине.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Global Look Press / Xinhua/Li Ying

Дженнифер Энистон, которая предпочитает лаконичные наряды и минимум декора, на этот раз продемонстрировала точеную фигуру в белом атласном платье в пол.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Риз Уизерспун выбрала более торжественный наряд для церемонии — платье с асимметричным верхом и высоким разрезом, украшенное стразами и блестками.

Фото: Global Look Press / AdMedia

А Марго Робби, известная своими нестандартными модными решениями, надела клетчатый сарафан в стиле гранж, который дополнила несколькими массивными ожерельями.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Список победителей SAG Awards — 2020:

Лучший актерский состав — «Паразиты»

Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер, «Джуди»

Рене Зеллвегер

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Питер Динклэйдж, «Игра престолов»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

Лучший актерский состав в драматическом сериале — «Корона»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тони Шэлуб, «Удивительная миссис Мейзел»

Фиби Уоллер-Бридж

Фото: Global Look Press / AdMedia

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Лучший актерский состав в комедийном сериале — «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший каскадерский состав в фильме — «Мстители: Финал»

Лучший каскадерский состав в сериале — «Игра престолов»

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!