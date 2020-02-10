Соблазнительная Йоханссон, элегантная Терон, яркая Робби и другие звезды на «Оскаре-2020»
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Фото: Getty
На красной дорожке фотографам позировали голливудские знаменитости, в числе которых были Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Пенелопа Крус, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Галь Гадот и многие другие. Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Одной из самых ярких девушек церемонии стала знаменитая блондинка Марго Робби, появившаяся на мероприятии в черном платье-бюстье и с ярко-красной помадой.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Рене Зеллвегер, получившая награду в престижной номинации «Лучшая женская роль», подчеркнула стройную фигуру лаконичным белым платьем с открытым плечом.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Сальма Хайек в этом году решила появиться на «Оскаре» в эффектном образе древнегреческой богини.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Пенелопа Крус выбрала более игривый образ и позировала фотографам в черном платье с пышной юбкой, жемчужным поясом и белым цветком на груди.
Фото: Eastnews
Самой экстравагантной звездой вечера стала популярная исполнительница Билли Айлиш, выступившая на церемонии.
Фото: Global Look Press / AdMedia
Триумфатором церемонии стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-Хо — первая в истории «Оскара» лента на иностранном языке, получившая награду в главной номинации «Лучший фильм».
Победу в номинации «Лучший актер» ожидаемо одержал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в нашумевшем фильме Тодда Филлипса «Джокер». Также одним из ярких событий премии стало вручение первого актерского «Оскара» Брэду Питту за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».
Фото: lobal Look Press/Keystone Press Agency
Список победителей церемонии «Оскар-2020»:
Лучший фильм — «Паразиты»
Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, «Паразиты»
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»
Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»
Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив»
Лучший мультфильм — «История игрушек — 4»
Лучшая короткометражный мультфильм — «Любовь к волосам»
Лучшая операторская работа — «1917»
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
Лучшие визуальные эффекты — «1917»
Лучшая музыка к фильму — «Джокер»
Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, «Рокетмэн»
Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»
Лучший звук — «1917»
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
Лучшие прически и грим — «Скандал»
Фото: eastnews, globallookpress, getty
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