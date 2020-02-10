Соблазнительная Йоханссон, элегантная Терон, яркая Робби и другие звезды на «Оскаре-2020»

На красной дорожке фотографам позировали голливудские знаменитости, в числе которых были Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Пенелопа Крус, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Галь Гадот и многие другие. Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта.