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Соблазнительная Йоханссон, элегантная Терон, яркая Робби и другие звезды на «Оскаре-2020»

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Скарлетт Йоханссон

Фото: Getty

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения главной кинопремии Голливуда — «Оскар».

На красной дорожке фотографам позировали голливудские знаменитости, в числе которых были Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Пенелопа Крус, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Галь Гадот и многие другие. Прямую трансляцию «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии будет доступна в Okko до 3 марта.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Одной из самых ярких девушек церемонии стала знаменитая блондинка Марго Робби, появившаяся на мероприятии в черном платье-бюстье и с ярко-красной помадой.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Рене Зеллвегер, получившая награду в престижной номинации «Лучшая женская роль», подчеркнула стройную фигуру лаконичным белым платьем с открытым плечом.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Сальма Хайек в этом году решила появиться на «Оскаре» в эффектном образе древнегреческой богини.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Пенелопа Крус выбрала более игривый образ и позировала фотографам в черном платье с пышной юбкой, жемчужным поясом и белым цветком на груди.

Фото: Eastnews

Самой экстравагантной звездой вечера стала популярная исполнительница Билли Айлиш, выступившая на церемонии.

Фото: Global Look Press / AdMedia

Триумфатором церемонии стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-Хо — первая в истории «Оскара» лента на иностранном языке, получившая награду в главной номинации «Лучший фильм».

Победу в номинации «Лучший актер» ожидаемо одержал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в нашумевшем фильме Тодда Филлипса «Джокер». Также одним из ярких событий премии стало вручение первого актерского «Оскара» Брэду Питту за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Брэд Питт

Фото: lobal Look Press/Keystone Press Agency

Список победителей церемонии «Оскар-2020»:

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, «Паразиты»

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив»

Лучший мультфильм — «История игрушек — 4»

Лучшая короткометражный мультфильм — «Любовь к волосам»

Лучшая операторская работа — «1917»

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты — «1917»

Лучшая музыка к фильму — «Джокер»

Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, «Рокетмэн»

Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучший звук — «1917»

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучшие прически и грим — «Скандал»

Фото: eastnews, globallookpress, getty

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