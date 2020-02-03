Кейт Миддлтон с декольте, Шарлиз Терон в струящемся платье и другие звезды на церемонии BAFTA — 2020
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
На красной дорожке церемонии BAFTA в этом году появились Кейт Миддлтон и принц Уильям, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Эмилия Кларк, Рене Зеллвегер, Марго Робби и многие другие.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Особенно провокационным оказался кружевной наряд Лили-Роуз Депп, которая продемонстрировала себя во всей красе, позируя фотографам.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Список победителей премии BAFTA — 2020:
Лучший британский фильм — «1917», режиссер Сэм Мендес
Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)
Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
Фото: eastnews, globallookpress
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