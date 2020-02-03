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Кейт Миддлтон с декольте, Шарлиз Терон в струящемся платье и другие звезды на церемонии BAFTA — 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В Лондоне в Королевском Альберт-холле состоялась церемония вручения премии Британской академии кино- и телеискусства BAFTA.

На красной дорожке церемонии BAFTA в этом году появились Кейт Миддлтон и принц Уильям, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Эмилия Кларк, Рене Зеллвегер, Марго Робби и многие другие.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Особенно провокационным оказался кружевной наряд Лили-Роуз Депп, которая продемонстрировала себя во всей красе, позируя фотографам.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Список победителей премии BAFTA — 2020:

Лучший британский фильм — «1917», режиссер Сэм Мендес

Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Фото: eastnews, globallookpress

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