Как носят шубы-«Чебурашки» Водянова, Бондарчук и другие звезды

Зимой знаменитые модницы все чаще кутаются в искусственные меха. К тому же шубы-«Чебурашки» в хит-параде трендов снова остались вне конкуренции. Среди звезд, которым полюбились их мягкие объятия, — Валерия, Светлана Бондарчук, Наталья Водянова, Ксения Бородина и многие другие. Больше фото — в нашей фотогалерее!