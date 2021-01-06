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Как носят шубы-«Чебурашки» Водянова, Бондарчук и другие звезды

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Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Зимой знаменитые модницы все чаще кутаются в искусственные меха. К тому же шубы-«Чебурашки» в хит-параде трендов снова остались вне конкуренции. Среди звезд, которым полюбились их мягкие объятия, — Валерия, Светлана Бондарчук, Наталья Водянова, Ксения Бородина и многие другие. Больше фото — в нашей фотогалерее!

Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

«Это мода, детка!», — прокомментировала яркий снимок Наталья Водянова. Модель укуталась в пышную кучерявую шубу цвета капучино, которую удачно зарифмовала с ультраяркими алыми клешами. Берем на заметку!

Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия решила взять быка за рога в прямом смысле, а заодно — похвасталась эффектным сочетанием молочной шубы с фактурой teddy bear и денима. Образ певицы — доказательство того, что все самые стильные идеи всегда лежат на поверхности.

Дженнифер Лопес / Instagram @jlo

Дженнифер Лопес, как всегда, повысила градус соблазнительности в одной из недавних съемок. Звезда надела объемную шубку поверх топа с экстремально глубоким декольте, а завершила look ботфортами на шпильках дерзкой высоты.

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана Бондарчук — одна из верных поклонниц тренда, которая частенько вооружается им для прогулок по зимней столице. Забавно, как образ хозяйки вторит ее четвероногим друзьям.

Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

«Плечистая» шуба-кокон оказалась в модном арсенале Ксении Бородиной, которая составила расслабленный аутфит с ней и свободными трениками. А завершили его резиновые шлепанцы от Канье Уэста, взрывавшие топ трендов минувшим летом.

Анастасия Макеева

Фото: Instagram @makeevan

Анастасия Макеева продемонстрировала эффектный монохромный образ, выстроенный вокруг оттенков капучино и насыщенного кирпичного. А заодно — показала, как стильно носить дерзкие кожаные брюки.

Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

А вот Ирина Дубцова решила сыграть на контрасте и дополнила спортивную двойку цвета жгучего перца нежной молочной шубкой и брутальными ботинками в тон.

Фото: Instagram

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