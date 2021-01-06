Как носят шубы-«Чебурашки» Водянова, Бондарчук и другие звезды
Фото: Instagram @valeriya
Фото: Instagram @natasupernova
«Это мода, детка!», — прокомментировала яркий снимок Наталья Водянова. Модель укуталась в пышную кучерявую шубу цвета капучино, которую удачно зарифмовала с ультраяркими алыми клешами. Берем на заметку!
Фото: Instagram @valeriya
Валерия решила взять быка за рога в прямом смысле, а заодно — похвасталась эффектным сочетанием молочной шубы с фактурой teddy bear и денима. Образ певицы — доказательство того, что все самые стильные идеи всегда лежат на поверхности.
Дженнифер Лопес, как всегда, повысила градус соблазнительности в одной из недавних съемок. Звезда надела объемную шубку поверх топа с экстремально глубоким декольте, а завершила look ботфортами на шпильках дерзкой высоты.
Фото: Instagram @a030aa
Светлана Бондарчук — одна из верных поклонниц тренда, которая частенько вооружается им для прогулок по зимней столице. Забавно, как образ хозяйки вторит ее четвероногим друзьям.
Фото: Instagram @borodylia
«Плечистая» шуба-кокон оказалась в модном арсенале Ксении Бородиной, которая составила расслабленный аутфит с ней и свободными трениками. А завершили его резиновые шлепанцы от Канье Уэста, взрывавшие топ трендов минувшим летом.
Фото: Instagram @makeevan
Анастасия Макеева продемонстрировала эффектный монохромный образ, выстроенный вокруг оттенков капучино и насыщенного кирпичного. А заодно — показала, как стильно носить дерзкие кожаные брюки.
Фото: Instagram @dubtsova_official
А вот Ирина Дубцова решила сыграть на контрасте и дополнила спортивную двойку цвета жгучего перца нежной молочной шубкой и брутальными ботинками в тон.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!