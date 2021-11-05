Врага нужно знать в лицо — 3 причины депрессии: колонка психолога Алексея Красикова

Что такое депрессия и как она проявляется

На физическом уровне депрессивное состояние проявляется слабостью, вялостью в теле. Некоторые виды болезни дают о себе знать болями за грудиной, причем порой невыносимыми, тяжестью в руках и ногах.

В эмоциональном плане депрессия более очерчена. Как правило, это всегда безразличие, апатия, когда человек не реагирует на позитивные или негативные ситуации. Ему все равно, что вокруг происходит.

Второй фактор эмоционального реагирования при депрессии — постоянный или периодический вопрос, возникающий в голове: «А зачем это все надо?» или «К чему мне все это, ведь жизнь конечна?». Человек попросту теряет смысл жизни.

Иногда пациенты говорят о том, что им хочется выпрыгнуть из своего тела. Именно поэтому многие люди с депрессией кончают жизнь самоубийством: они буквально «выпрыгивают» из себя, пытаясь избавиться от угнетающего их состояния.

Виды депрессии

Классификация депрессий обширна, но в ней можно выделить 3 базовых типа в зависимости от причины.