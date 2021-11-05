Врага нужно знать в лицо — 3 причины депрессии: колонка психолога Алексея Красикова

Врага нужно знать в лицо — 3 причины депрессии: колонка психолога Алексея КрасиковаПрактикующий специалист в сфере тревожных расстройств — о видах и проявлениях депрессии.
Алексей Красиков
Основатель Школы Эмоционального Интеллекта и Психотерапии, практикующий психолог-консультант в сфере тревожных расстройств и развития стрессоустойчивости
Что такое депрессия и как она проявляется
На физическом уровне депрессивное состояние проявляется слабостью, вялостью в теле. Некоторые виды болезни дают о себе знать болями за грудиной, причем порой невыносимыми, тяжестью в руках и ногах.
В эмоциональном плане депрессия более очерчена. Как правило, это всегда безразличие, апатия, когда человек не реагирует на позитивные или негативные ситуации. Ему все равно, что вокруг происходит.
Второй фактор эмоционального реагирования при депрессии — постоянный или периодический вопрос, возникающий в голове: «А зачем это все надо?» или «К чему мне все это, ведь жизнь конечна?». Человек попросту теряет смысл жизни.
Иногда пациенты говорят о том, что им хочется выпрыгнуть из своего тела. Именно поэтому многие люди с депрессией кончают жизнь самоубийством: они буквально «выпрыгивают» из себя, пытаясь избавиться от угнетающего их состояния.
Виды депрессии
Классификация депрессий обширна, но в ней можно выделить 3 базовых типа в зависимости от причины.
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Психогенная
Возникает на фоне потери смысла жизни. Человек придумывает себе определенное будущее через работу, возлюбленного, переезда в другую страну. И вдруг его надежды рушатся, он лишается того, с чем связывал дальнейшую жизнь, что и становится толчком для развития депрессивного состояния.
Смешанная, или сочетанная
Человек страдает тревожным расстройством, например, паническими атаками, и не может вылечиться долгое время, не в силах избавиться от проблемы. Тогда возникают вторичные депрессивные эпизоды из серии «мне ничего не поможет», «это бесполезно».
Эндогенная
Депрессия внутреннего происхождения. Состояние может быть генетически врожденным, если у человека измененные нейромедиаторы мозга. В этом случае его настроение требует медикаментозной коррекции.
Когда человек выстраивает картину будущего, которая в результате не реализуется, он замыкается, никого не хочет видеть, ведет замкнутый образ жизни. Через год мозг такого человека угнетается и уже имеет измененную нейромедиаторную схему: серотонин и другие нейромедиаторы начинают страдать физически.
Депрессия и плохое настроение — в чем отличия
- Плохое настроение — временный эпизод, когда какое-то событие вас расстроило, или вы находитесь после него в возбужденном, негативном состоянии. Но проходит время, и оно заканчивается.
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- Горе — это проживание потери после утраты кого-то или чего-то.
- Усталость — хроническое истощение ЦНС посредством неправильного распределения физического и эмоционального ресурсов. Они могут объединяться и сочетаться, провоцируя развитие депрессии, и здесь требуется индивидуальный подход. Лучше отдать решение проблемы на усмотрение специалиста: только он сможет грамотно дифференцировать и отличить одно состояние от другого. В целом, депрессия — это потеря смысла, будущего, эмоциональности и проявление безразличия.
Что делать, если обнаружили у себя симптомы депрессии
Не стоит заниматься самолечением: лучше обратиться к специалисту. При выборе психиатра обращайте внимание не только на диплом и образование: в нашей стране много дипломированных людей, занимающихся ненаучной и недоказанной деятельностью. Лучше найти специалиста в соцсетях и посмотреть видео с его работой, публикации. Если вы смотрите или читаете контент, и он вам нравится, можно обратиться к этому профессионалу или изучить рекомендации о нем. К психиатрам, которые практикуют исключительно фармаподход, стоит отнестись с опаской. Если вы приходите к специалисту, например, с паническими атаками, и вам сразу говорят о медикаментах, это не очень правильно.
Современный подход — качественная диагностика и назначение препаратов, когда действительно есть серьезные показания. Большинство тревожных эпизодических состояний требует не фармакологии, а изменения философии, эмоционального состояния человека.
Что касается психологов, их стоит обходить стороной. Сегодня в России это настолько деноминированная профессия, размытая астрологией и эзотерикой, что вычленить из множества предложений что-либо стоящее, научное тяжело.
Если выбирать психолога, желательно, чтобы он основывал свою деятельность на научных методах, таких как КПТ (когнитивно-поведенческая терапия) и личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. Возможно, у него есть собственный опыт преодоления проблемы, но не забывайте, что все индивидуально.
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Чаще всего из депрессии можно выйти тем же путем, каким вы попали в это состояние. Если имело место изменение нейромедиаторов головного мозга эндогенного происхождения, то и решение проблемы происходит с помощью антидепрессантов. Когда причиной депрессии стало определенное видение будущего, придется поменять отношение к событию, увидеть иные варианты и разнообразие жизни.
Итак, если вы обнаружили у себя признаки депрессии:
- не занимайтесь самолечением;
- найдите дипломированного специалиста и просмотрите его видео и текстовый контент в соцсетях;
- если он вам понравился, запишитесь на консультацию;
- понаблюдайте, какой подход к лечению использует специалист и как обосновывает свои решения.
Депрессия — серьезная проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Она требует не только поддержки близких, но и профессиональной помощи.
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