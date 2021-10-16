6 тревожных признаков того, что вам срочно нужна помощь психолога

Проблемы со сном

Зачастую любое заболевание на начальном этапе определяется нарушением сна. Это может быть бессонница или, наоборот, повышенной сонливостью, поэтому следует обратить внимание, не изменился ли ваш привычный режим.

Утомление и апатия

При психологических нарушениях возникает постоянное ощущение усталости и нежелания что-либо делать. Человеку перестает приносить удовольствие то, что ранее он сильно любил, более того, некогда увлекающее его занятие может и вовсе показаться бессмысленным. Он даже может отказаться от ранее обожаемых продуктов.

Нарушение питания

Как и со сном, в вопросе пищевого поведения существуют две крайности. В данном случае это полный отказ от еды или, напротив, систематическое переедание. Необходима срочная помощь специалиста, когда вы заметили стремительную потерю или набор веса.