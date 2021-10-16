6 тревожных признаков того, что вам срочно нужна помощь психолога
Психологическое здоровье очень важно для нормальной жизни и душевного благополучия любого человека. Данные критерии остаются под большим вопросом при бешеном ритме современной жизни. Нередко человек ощущает серьезное давление, его буквально преследуют стрессовые ситуации, которые могут спровоцировать появление различных расстройств. Но многие не решаются обратиться за помощью к психологу.
5 самых распространенных страхов, которые не дают человеку сходить к специалисту
Некоторые люди считают, что должны справляться с трудностями самостоятельно. Это похвально. Однако иногда все же лучше довериться экспертам (в каких случаях это необходимо, мы обязательно расскажем).
Кто-то беспокоится, что рано или поздно информация, попавшая в руки врача, предастся огласке, и о личных переживаниях узнают окружающие, которые начнут осуждать ваше решение о терапии.
Другие считают обращение к психологу признанием собственной невменяемости. Стоит отметить, что это большое заблуждение, и общение со специалистом помогает разобраться и подружиться с собственными «тараканами» в голове.
Кого-то останавливает дороговизна подобных мероприятий, поскольку одним сеансом, вероятно, не обойтись. Между тем, существует и бесплатная психологическая помощь, например, москвичи могут получить ее, оставив заявку на портале mos.ru.
Еще одной причиной считается незнание, как вести себя на приеме и о чем рассказать, чтобы получить качественную помощь. Человек не может также сформулировать и определить, что именно его беспокоит.
6 тревожных "звоночков", что вам пора обратиться к психологу
Обычно с повседневными трудностями вроде увольнения с работы или ссоры с любимым человеком можно справиться самостоятельно, например, поговорив о насущных проблемах с семьей или друзьями. Но в некоторых случаях требуется помощь специалиста. Понять, когда пора беспокоиться о своем самочувствии, помогут определенные признаки.
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Проблемы со сном
Зачастую любое заболевание на начальном этапе определяется нарушением сна. Это может быть бессонница или, наоборот, повышенной сонливостью, поэтому следует обратить внимание, не изменился ли ваш привычный режим.
Утомление и апатия
При психологических нарушениях возникает постоянное ощущение усталости и нежелания что-либо делать. Человеку перестает приносить удовольствие то, что ранее он сильно любил, более того, некогда увлекающее его занятие может и вовсе показаться бессмысленным. Он даже может отказаться от ранее обожаемых продуктов.
Нарушение питания
Как и со сном, в вопросе пищевого поведения существуют две крайности. В данном случае это полный отказ от еды или, напротив, систематическое переедание. Необходима срочная помощь специалиста, когда вы заметили стремительную потерю или набор веса.
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Неконтролируемые скачки настроения
Тревожным сигналом становятся и необоснованные перемены настроения, насторожить должно в первую очередь плохое расположение духа без ведомых на то причин. Данное состояние усугубляет и чувство безысходности, ощущение топтания на одном месте. Это главные предвестники депрессивного состояния, которое при отсутствии лечения способно испортить человеку жизнь.
Ощущение, что вас никто не понимает и вы одиноки
Сложное эмоциональное состояние усугубляют и близкие, поскольку появляется ощущение, что они не понимают и не слышат вас. Отсюда и скандалы с партнером, родителями, иногда даже с детьми. В некоторых случаях под удар попадают и коллеги по работе.
Немотивированная агрессия
Если вы неадекватно реагируете на обычные ситуации, беситесь по поводу и без, больше не в силах совладать со своим гневом и постоянно срываетесь на окружающих, также следует обратиться к врачу.
Кроме того, тревожными симптомами нестабильного эмоционального состояния считаются и следующие проявления: дезориентация, рассеянность, тревожность, замкнутость, негативные мысли, уныние, плаксивость, паника и страх, злоупотребление алкоголем, заторможенность и прочее.
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