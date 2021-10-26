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Синдром отличника: почему стремление к идеалу ограничивает ваши возможности

Существует категория людей, которые стремятся абсолютно все делать идеально. Казалось бы, это хорошая черта характера, однако так называемый синдром отличника иногда может спровоцировать нарушения психики. Об этом рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Синдром отличника: почему стремление к идеалу ограничивает ваши возможности

Самая большая проблема перфекционистов заключается в стремлении делать все на 10 баллов из 10. «В большинстве случаев мы можем сходу сделать на 10 баллов из 10 только в рамках зоны нашего комфорта и наших умений. То есть человек, который пытается овладеть какой-то новой профессией, новым направлением, выйти в зону неопределенности, решить какую-то нестандартную задачу, он изначально обречен на то, что эта задача будет выполнена на троечку или на четверочку», — объясняет психолог в беседе с «Пятым каналом».

Очевидно, людей с синдромом отличника не устраивает неидеальный результат, потому они не могут просто выполнить какую-либо работу и двигаться дальше. Они зацикливаются на задачах, которые им не по силам. Но зачастую перфекционист предпочтет отказаться от невыполнимой для себя работы, если заранее понимает, что не справится с ней на 10 баллов из 10.

В связи с этим такие люди редко решаются пробовать что-то новое, чтобы не разочароваться в себе и своих возможностях. В то же время те, кто не страдает таковым синдромом, постепенно улучшают свои способности и быстрее двигаются вперед, поскольку, начиная со средних или даже низких результатов, развиваются и повышают свою квалификацию.

Фото: freepik.com