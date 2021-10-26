Синдром отличника: почему стремление к идеалу ограничивает ваши возможности

Самая большая проблема перфекционистов заключается в стремлении делать все на 10 баллов из 10. «В большинстве случаев мы можем сходу сделать на 10 баллов из 10 только в рамках зоны нашего комфорта и наших умений. То есть человек, который пытается овладеть какой-то новой профессией, новым направлением, выйти в зону неопределенности, решить какую-то нестандартную задачу, он изначально обречен на то, что эта задача будет выполнена на троечку или на четверочку», — объясняет психолог в беседе с «Пятым каналом».

Очевидно, людей с синдромом отличника не устраивает неидеальный результат, потому они не могут просто выполнить какую-либо работу и двигаться дальше. Они зацикливаются на задачах, которые им не по силам. Но зачастую перфекционист предпочтет отказаться от невыполнимой для себя работы, если заранее понимает, что не справится с ней на 10 баллов из 10.

В связи с этим такие люди редко решаются пробовать что-то новое, чтобы не разочароваться в себе и своих возможностях. В то же время те, кто не страдает таковым синдромом, постепенно улучшают свои способности и быстрее двигаются вперед, поскольку, начиная со средних или даже низких результатов, развиваются и повышают свою квалификацию.