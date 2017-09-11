Курящей на лестничной площадке, по дороге в офис. Курящая женщина, которая делает это стоя, всегда выглядит неэстетично, даже если правила компании не запрещают курить в специально отведенных местах.

Бегущей по лестнице, перепрыгивающей через три ступеньки или собирающей бумаги или визитные карточки с пола. Бизнес-леди никогда не суетится и не производит впечатление белки в колесе.

Без колготок (даже в 40-градусную жару) и в открытой одежде. Она всегда носит топы и блузки с рукавами. Деловой дресс-код обязывает всегда надевать колготки и одежду с рукавами (летом рукав должен быть хотя бы три четверти). Если чулки или колготки телесного цвета, то максимальная плотность их должна быть 8-10 ден. В холодную погоду можно надеть брюки или колготки черного цвета, которые могут быть любой плотности.