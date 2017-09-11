Без колготок в жару, со smoky eyes днем и не только: ситуации, в которых никогда не окажется бизнесвумен
Вы никогда не увидите ее:
В дорогом костюме, с сумкой и пакетиком «Рив Гош». Деловому дресс-коду соответствует сумка-портфель формата А4, чтобы документы всегда были в порядке. Туфли, лак для волос, запасные колготки всегда можно оставить на работе, чтобы не носить с собой целлофановые пакеты.
Поедающую обед из контейнера за рабочим столом. Согласно деловому этикету, обедать можно только в специально отведенных местах в офисе. Также воспитанные люди не едят в офисных столовых с подносов: тарелки переносятся на стол.
Курящей на лестничной площадке, по дороге в офис. Курящая женщина, которая делает это стоя, всегда выглядит неэстетично, даже если правила компании не запрещают курить в специально отведенных местах.
Бегущей по лестнице, перепрыгивающей через три ступеньки или собирающей бумаги или визитные карточки с пола. Бизнес-леди никогда не суетится и не производит впечатление белки в колесе.
Без колготок (даже в 40-градусную жару) и в открытой одежде. Она всегда носит топы и блузки с рукавами. Деловой дресс-код обязывает всегда надевать колготки и одежду с рукавами (летом рукав должен быть хотя бы три четверти). Если чулки или колготки телесного цвета, то максимальная плотность их должна быть 8-10 ден. В холодную погоду можно надеть брюки или колготки черного цвета, которые могут быть любой плотности.
На ее лице негодование, когда впереди стоящий мужчина зайдет первым в лифт или на заседании ей не отодвинут стул. Так как она знает отличия светского и делового этикета. По правилам делового этикета в лифт заходит первым тот, кто ближе стоит, а стулья, например, на совещании, отодвигают самостоятельно. Элегантная женщина на работе — в первую очередь профессионал.
Пишущей смс на совещании. Деловая этика обязывает убирать телефон на встречах и ставить их на беззвучный режим. Однако если у вас запланирован важный звонок, заранее предупредите собеседников.
Не сможете увидеть ее, дающей визитную карточку «вверх ногами», на которой фамилия написана перед именем. Обмен визитными карточками — это очень важная ритуальная составляющая бизнес-процесса. Визитка всегда разворачивается «лицом» и именем к собеседнику и дается только правой рукой.
С вечерним макияжем и прической днем, даже если она приглашена вечером на свадьбу или какое-то гламурное мероприятие. Деловой макияж должен смотреться максимально естественно. На лице ничего экстравагантного и яркого (оставим smoky eyes и красную помаду для вечерних выходов). При этом бизнес-макияж не подразумевает блеклость. Это скромный, но все же выразительный мейкап, подчеркивающий достоинства.
Фото: shutterstock/vostock, instagram Марии Буше @mariiboucher